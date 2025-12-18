04:59, 18 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Жүйелік ақауға байланысты Жапонияның H3 зымыраны ғарышқа ұшпай қалды
АСТАНА. KAZINFORM — Жапония сәрсенбі күні ұлттық «Митибики-5» жерсерігін ғарышқа алып ұшуы тиіс болған H3 зымыранының ұшырылуын шұғыл түрде тоқтатты. Бұл туралы Синьхуа агенттігі жазды.
Ұшыру алаңында жасалған хабарландыруға сәйкес, старт жерүсті жүйелеріндегі ақауға байланысты кейінге қалдырылған.
Қазіргі уақытта Жапонияның аэроғарыштық зерттеулер агенттігі (JAXA) және басқа да тиісті тараптар жағдайдың мән-жайын тексеріп, оқиғаның себептерін анықтап жатыр.
