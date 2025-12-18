KZ
    Жүйелік ақауға байланысты Жапонияның H3 зымыраны ғарышқа ұшпай қалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жапония сәрсенбі күні ұлттық «Митибики-5» жерсерігін ғарышқа алып ұшуы тиіс болған H3 зымыранының ұшырылуын шұғыл түрде тоқтатты. Бұл туралы Синьхуа агенттігі жазды.

    Жүйелік ақауға байланысты Жапония H3 зымыранының ұшырылуын тоқтатты
    Фото: Синьхуа

    Ұшыру алаңында жасалған хабарландыруға сәйкес, старт жерүсті жүйелеріндегі ақауға байланысты кейінге қалдырылған.

    Қазіргі уақытта Жапонияның аэроғарыштық зерттеулер агенттігі (JAXA) және басқа да тиісті тараптар жағдайдың мән-жайын тексеріп, оқиғаның себептерін анықтап жатыр.

    Еске сала кетсек, келесі жылы Өзбекстан мен Қытай бірлесіп, ғарышқа спутник ұшырады.

    Ал ғарышта ұзақ уақыт қалып қойған тайконавтар қараша айында Жерге аман-есен оралды.

