Зығыр бағасы құбылмалы, жасымыққа қызығушылық жоғары — АШМ
АСТАНА. KAZINFORM — Сарапшылар дәнді, майлы және бұршақты дақылдар нарығындағы қазіргі ахуалды бағалап, өндірушілерге арналған сауда стратегиясы бойынша ұсынымдар ұсынды. Бұл туралы АШМ мәлім етті.
Қазақстанның астық, майлы және бұршақты дақылдар нарығында белсенділік әлі де төмен деңгейде қалып отыр. «Дәнді және майлы дақылдар. Қазақстан» зерттеу бюросы әзірлеген сауда стратегиясы бойынша ұсынымдарда бидай нарығындағы күту көңіл-күйі, жасымыққа деген жоғары сұраныс және зығыр бағасының құбылмалығы атап өтіледі. Сарапшылар өндірушілерге нарықтағы ағымдағы жағдайды ескере отырып, өнімді өткізу бойынша тиімді шешімдер қабылдауға кеңес береді.
— Ағымдағы баға — келісімшарттар жасалатын элеваторда немесе вагонда ҚҚС қоса есептегенде Қазақстан ішіндегі орташа межеленген бағалар. Бағалар аймаққа, сапа көрсеткіштеріне, жеткізу шарттарына байланысты өзгеруі мүмкін, — делінген хабарламада.
Иә, кестедегі мәліметтерге сүйеніп қысқаша талдау жасауға болады.
Дәнді дақылдар бойынша
Астық нарығында белсенділік төмен, сатып алушылар да, сатушылар да күту позициясында.
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3-класты бидайдың орташа және төмен сапалы сегменттері (+3 теңге/кг) аздап қымбаттаған. Бұл нарықта белгілі бір сұраныстың бар екенін көрсетеді.
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Жоғары сапалы 3-класты бидай (28%+ клейковина) 115 теңге/кг деңгейінде қалып отыр, ал әлеуетті жоғарғы баға 145 теңге/кг деп бағаланған. Сондықтан сарапшылар сатуды кейінге қалдыруды ұсынады.
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Қатты бидай бойынша ұсыныс – сату. Қазіргі баға әлеуетті максимумнан айтарлықтай төмен болғанымен, жақын арада бағаның күрт өсуіне негіз жоқ деп есептеледі.
Майлы дақылдар бойынша
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Зығыр, күнбағыс, рапс және соя бағалары тұрақты, бірақ ағымдағы бағалар мен әлеуетті максимум арасындағы айырмашылық айтарлықтай үлкен. Мысалы, зығырдың бағасы 218 теңге болса, болжамды шегі 310 теңге/кг.
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Сондықтан майлы дақылдар бойынша негізгі ұсыныс – өнімді тек қажеттілік туындаған жағдайда ғана сату.
Бұршақты дақылдар бойынша
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Нарықтағы ең тартымды дақыл – жасымық. Сарапшылар сұраныстың жоғары екенін атап өткен.
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Қызыл жасымықтың қазіргі бағасы 127 теңге/кг болса, әлеуетті шегі 265 теңге/кг; жасыл жасымықта бұл көрсеткіш 170 және 450 теңге/кг аралығында. Бұл сегментте баға өсімінің әлеуеті ең жоғары.
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Соған қарамастан ұсыныс «сату» болып тұр, бұл қазіргі жоғары сұранысты пайдаланып қалуға бағытталған болуы мүмкін.
Сарапшылардың пайымынша, қазіргі таңда ең перспективалы дақылдар – зығыр мен жасымық. Оларда ағымдағы және болжамды ең жоғары бағалар арасындағы айырмашылық ең үлкен. Ал астық нарығы әлі де бәсең күйде қалып отыр, сондықтан жоғары сапалы бидай иелері үшін өнімді ұстап тұру стратегиясы өзекті болып көрінеді.
Айта кетейік, еліміздегі азық-түлік өндірісінің көлемі 8,1 пайызға артты.