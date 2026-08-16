Зимбабведе паром апатқа ұшырап, 72 адам көз жұмды
АСТАНА. KAZINFORM — Зимбабведегі Кариба су қоймасында 11 тамыз күні паром апатқа ұшырады. Салдарынан 72 адам мерт болды, деп хабарлайды БелТА.
Қазір оқиға орнында іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып, қаза тапқандарды туыстары арқылы анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Паромда нақты қанша адам болғаны әзірге белгісіз. Себебі кемеге ата-анасымен бірге жүрген балалар билетсіз кіргізілген.
Алдын ала мәлімет бойынша қатты жел мен толқын салдарынан паром тереңдігі 50 метрден асатын су қоймасында аударылып кеткен. Кемеде 160-тан астам адам болуы мүмкін. Олардың 77-сі құтқарылды.
Айта кетейік, жуырда Индонезия жағалауында 250 адам мінген паром өртенді.