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    Зимбабведе паром апатқа ұшырап, 72 адам көз жұмды

    АСТАНА. KAZINFORM — Зимбабведегі Кариба су қоймасында 11 тамыз күні паром апатқа ұшырады. Салдарынан 72 адам мерт болды, деп хабарлайды БелТА.

    Зимбабведе паром апатқа ұшырап, 72 адам көз жұмды
    Фото: ZBC News

    Қазір оқиға орнында іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып,  қаза тапқандарды туыстары арқылы анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    Паромда нақты қанша адам болғаны әзірге белгісіз. Себебі кемеге ата-анасымен бірге жүрген балалар билетсіз кіргізілген.

    Алдын ала мәлімет бойынша қатты жел мен толқын салдарынан паром тереңдігі 50 метрден асатын су қоймасында аударылып кеткен. Кемеде 160-тан астам адам болуы мүмкін. Олардың 77-сі құтқарылды.

    Айта кетейік, жуырда Индонезия жағалауында 250 адам мінген паром өртенді

    Оқиға Африка Әлем жаңалықтары
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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