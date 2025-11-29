KZ
    21:35, 29 Қараша 2025 | GMT +5

    «Зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн»: Астанадағы ғимараттар қызғылт-сары түске боялды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанада «Зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн» жаһандық акциясын қолдау мақсатында қаланың бірқатар нысанына қызғылт-сары түсті жарық жағылды. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі мәлімдеді.

    Астана
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Қызғылт-сары түс – жылылықтың, үміт пен ынтымақтың белгісі. Ол әр адамның құқығын қорғау қажеттігін және кез келген зорлық-зомбылыққа жол бермеу идеясын алға тартады.

    Астана
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Осы күндері елорданың маңызды нысандары ерекше жылы қызғылт-сары түске боялды. Әр нысан осындай маңызды мәселеге назар аудартып, көмекке мұқтаж жандарға қолдау көрсетуге үндейді.

    Астана
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Бұған дейін «Зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн» халықаралық науқаны басталды.

    Астана
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Елордалықтар тренингке қатысып, тегін кеңес ала алады.

    Тұрмыстық зорлық-зомбылық көргендер қайда жүгіне алатынын жазған болатынбыз.

