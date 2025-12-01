«Аңдар шаһары 2» әлемдік кинопрокатта жарты миллиард доллар жинады
АСТАНА. KAZINFORM – Disney-дің «Аңдар шаһары 2» анимациялық фильмі әлемдік проватта әсерлі бастама көрсетті: алдын ала бағалау бойынша, оның АҚШ-тағы Алғыс айту мерекесіне орайластырылған мерекелік демалыс күндері кассадан түскен кірісі 556 млн долларға жетті, деп хабарлайды Reuters.
Картинаның премьералық табысы киноиндустрияның үлкен үміт артып отырған Голливуд үшін маңызды Рождество маусымын бастады.
Қытай танымал франшизаның жалғасы үшін ең ірі шетелдік нарыққа айналды — ол 272 млн доллар табыс тапты, бұл оның әлемдік кассалық кірістің жартысына жуығын құрады. Фильм жаңа рекорд орнатты, Қытайдағы ең көп табыс тапқан Голливуд анимациялық фильмі атанды және 2016 жылы шыққан бірінші «Аңдар шаһарының» жетістіктерінен асып түсті.
«Жауыз 4: Жақсылық үшін» музыкалық фильмі де прокатта өз орнын сақтап қалды: ол екінші демалыс күндері 92,2 млн доллар жинады, ал 10 күндік жалпы жинағы 393,3 млн долларға дейін өсті. Екі релиз де мерекелік маусымда көп көрермен күтетін кинотеатрлар үшін оң белгі болды. Осыған қарамастан, жалпы кассалық кіріс әлі де пандемияға дейінгі 2019 жылғы көрсеткіштен артта қалып отыр.
«Аңдар шаһары 2» АҚШ пен Канадада 156 млн доллар жинап, ұлттық прокатта бірінші орын алды. Оның сюжеті көрермендерді тағы да антропоморфты жануарлар мекендейтін қалаға қайтарып отыр, онда қоян полиция қызметкерін Дженнифер Гудвин, ал оның түлкі серігін Джейсон Бейтман дыбыстады.
— Бұл Disney Animation үшін мақтаныш сәті және мерекелік маусымның тамаша бастамасы, — деді Disney Entertainment компаниясының тең төрағасы Алан Бергман.
Өткен аптадағы ең көп табыс тапқан «Жауыз: Жақсылық үшін» фильмі 93 млн доллар жинап, екінші орынға түсті. «Оз сиқыршысының» приквелі болып табылатын жобада Ариана Гранде мен Синтия Эриво жұмылдырылған.
Бұған дейін Джеки Чанның «Құдіретті сауыт» фильмінің жалғасы Маңғыстауда түсірілуі мүмкін екенін жазған болатынбыз.