1 қаңтардан электронды шот-фактураларды жазып беруде салыстырмалы бақылау енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылдың 1 қаңтарынан елімізде электронды шот-фактураларды жазып беруді салыстырмалы бақылау енгізіледі. Бұл туралы Мемлекеттік кірістер комитетінің Тәуекел-менеджмент басқармасы басшысының орынбасары Ернар Таубеков айтты.
- Электронды шот-фактураларды камералды бақылау 2019 жылдан бері салық органдары қолданып келе жатқан тетік саналады. Келесі жылдан бастап камералды бақылау жойылып, электронды шот-фактураларды жазып беруді салыстырмалы бақылау енгізіледі. Жалпы, бюджетті және Ұлттық қорды қалыптастырудың бір бөлігі саналатын, заңмен белгіленген салықтар мен төлемдер төлеу ол - мемлекетіміздің Конституциясы бойынша әрбір азаматтың конституциялық борышы. Сол себепті елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында салық органдары салық заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету шараларын қабылдайды, - деді ол комитетте өткен баспасөз мәслихатында.
Ернар Таубековтың атап өтуінше, жаңа Салық кодексін әзірлеу барысында жалған электронды шот-фактуралар жазып беруге жол бермеуге бағытталған салықтық әкімшілендірудің түрлі тәсілдері қарастырылған. Оның ішінен электронды шот-фактураларды жазып беруді салыстырмалы бақылау таңдап алынған.
- Бұрын біз хабарламаны жолдағаннан кейін салық төлеушілердің хабарламаны орындау мерзімі 30 жұмыс күнін құрайтын. Енді ол 10 жұмыс күніне қысқартылды. Оның себебі 30 жұмыс күнінің ішінде жалған кәсіпкерлік көрінісі бар салық төлеушілер өздерінің заңсыз әрекеттерін жалғастыра береді. 30 жұмыс күні дегеніміз 45 күнтізбелік күнге тең. Осы аралықта олар біраз шот-фактура жазып үлгереді. Сол себепті осындай заңсыз әрекеттерді болдырмау үшін 10 жұмыс күніне қысқарттық. Егер хабарлама жолданғаннан кейін салық төлеуші хабарламамен келіскен жағдайда көрсетілген шот-фактураларды кері қайтару арқылы орындайды немесе келіспеген жағдайда сол хабарламада көсретілген шот-фактуралар бойынша тауарлар мен жұмыстарды жазу арқылы құжаттарын және түсініктемелерін салық органдарына әкеп тапсырады. Сол тапсырылған құжаттарды қарау мерзімі 5 жұмыс күніне ұзартылды, - деді комитет өкілі.
Оның дегерінше, осы жылдың 10 айында жалған шот-фактуралар жазу белгілері бар 3100 салық төлеуші анықталған. Олардың жалпы қаржы айналым сомасы 1 трлн теңгеге жуықтайды.
- Біз хабарламаны орындау мерзімін қысқартқан жағдайда бұл сома әлдеқайда төмен болар еді. Яғни, біз хабарлама жолдағаннан кейін олардың 45 күні бар. Осы 1,5 айдың ішінде салық төлеуші күніне бір жалған шот-фактураның 100 млн теңгеге жазып бергеннің өзінде 4,5 млрд теңге шығады. Жалпы, салық төлеушілер мұндай хабарламаға жауап бермейді. Себебі, жауапты мамандары жоқ. Директорының не құрылтайшысының шаруашылық қызметке қатысы болмайды. ешқандай шот-фактура аттарынан жазылмаған. Олар белгісіз тұлғалардың атынан ашылған мекеме. Сол тұлғалардың цифрлық қолтаңбасын қолдану арқылы жалған шот-фактуралар жазып береді, - деді Ернар Таубеков.
