1 қыркүйекте көлікті үйде қалдыруға шақырамыз - Алматы әкімдігі мен полиция
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Жаңа оқу жылы қарсаңында көшелерде кептелістің күшеюіне байланысты алматылықтарға үндеу жасалды.
Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасы басшысының орынбасары Азамат Ешанқұлдың айтуынша, күн сайын қалалық бағыттарға 3 232 автобус пен троллейбус шығып, 1,6 миллионға жуық жолаушыны тасымалдайды. Дегенмен, 1 қыркүйектен бастап резервтегі көліктердің есебінен кейбір бағыттарда қоғамдық көлік санын көбейту жоспарланып отыр. Ең алдымен, қосымша автобустар мектептердің жанынан өтетін маршруттарға қосылады.
Сондай-ақ ол 1 қыркүйекте жолдарға қосымша салмақ түсірмеу үшін тұрғындарды мүмкіндігінше қоғамдық көлікті пайдалануға шақырды. Бұл ұсынысты Алматы қаласының полиция департаменті де қолдады. Тәртіп сақшылары жүргізушілерден жол жүру бағытын алдын ала жоспарлауды және таңғы уақытта жеке көліктен бас тартуды сұрайды.
Құқық қорғау органдарының бағалауынша, бұл күні тұрғындардың бір бөлігі жеке көлікті пайдаланудан бас тартса, бұл қала көшелеріндегі көлік ағынын айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді. Егер кем дегенде әрбір бесінші отбасы көлігін үйде қалдырса, мыңдаған көлік жолдарға жүктеме түсірмейді.
Еске салайық, Алматыда қыркүйектің алғашқы күндері мектеп маңындағы қауіпсіздік күшейтіледі.