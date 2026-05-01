1 мамырдан бастап Jibek Joly радиосы тәулік бойы хабар таратады
АСТАНА.KAZINFORM — Jibek Joly радиосының тәулік бойы хабар таратуға көшуі — ҚР Президенті телерадиокешенінің барлық платформасындағы контентті жаңартудың жалғасы.
1 мамырда арнаның бір жылдығы аталып өтеді. Оның бағдарламалар кестесіне жаңалықтар, әлеуметтік-саяси жобалар, ойын-сауық және білім беру радиобағдарламалары кіреді.
Енді жоғары сапалы ақпарат, талдау және заманауи қазақстандық музыка тыңдаушыларға тәулік бойы қолжетімді.
Тәулік бойы хабар тарату форматына көшу қоғамдық істер туралы жедел хабарлауға және ең бастысы, Президенттің қызметі туралы жоғары сапалы контент жасауға мүмкіндік береді.
Jibek Joly радиосы журналистерінің айтуынша, хабар тарату кестесінің кеңеюі тыңдаушыларға көбірек тікелей байланыс, алуан түрлі контент және тікелей хабарлар ұсынады.
«Jibek Joly» радиосы 1999 жылдан бері қазақстандық тыңдаушыларға жақсы таныс «Астана» радиостанциясының негізінде құрылды. Хабар тарату 101.4 FM жиілігінде жалғасады.
Радиостанция жергілікті әртістерді насихаттауға және жаңа форматтарды жасауға бағытталған.
Радиостанцияда жаңа қазақ музыкасы мен стенд-ап әзілкештерінің, блогерлердің және БАҚ өкілдерінің қатысуымен түпнұсқалық шоулар ұсынылады.
— Радио — эмоция, көңіл-күй және осы сәтте болу сезімі. Бұл сізбен бірге болатын, жаңалықтарды хабарлайтын және көңіл-күйіңізді көтеретін дауыс. Біздің мақсатымыз — жаңа радиохабар тарату форматының сәтті тұжырымдамасын жасау және аудиториямызды кеңейту, — деп атап өтті радиостанция басшысы Наталья Буренкова.
