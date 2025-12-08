1 мыңнан аса техника және 3 мың жұмысшы қар басқан елорданы тазартып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада күндіз қар тазалау жұмысына 1 мыңнан астам арнайы техника жұмылдырылды. Қазір коммуналдық қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне көшті.
Қала әкімдігінің ресми сайты таратқан ақпаратқа сәйкес қала көшелерін қардан тазалау жұмысы үздіксіз жүріп жатыр.
8 желтоқсан күні таңертеңнен бастап елорданың алты ауданында үш мыңға жуық жол жұмысшысы мен мыңнан астам арнайы техника қар күреуге шықты.
— Алдымен негізгі көше магистральдары мен қоғамдық көлік бағыттары тазартылады. Осыдан кейін қозғалыс қарқындылығы орташа учаскелерде — аулаларда, алаңдарда, тротуарлар мен аялдамаларда тазалау жұмысы жүргізіледі, — делінген хабарламада.
Астана әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарын қауіпсіздік ережелерін сақтауға, жолдар мен тротуарларда барынша сақ болуға, сондай-ақ қолайсыз ауа райында алыс сапарларға шықпауға шақырады.
Бұдан бұрын синоптиктер алдағы күндері ауа райы күрт суытатынын айтқан еді.