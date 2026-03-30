KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:12, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    1 сәуірден бастап бірқатар өңірде кезекші ХҚКО-лардың мекенжайы өзгереді

    АСТАНА. KAZINFORM — 30 наурыздан бастап Астанада, ал 1 сәуірден бастап еліміздің бірқатар өңірлерінде кезекші ХҚКО-лардың мекенжайлары өзгереді. Бұл туралы «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» мәлім етті.

    Фото: gov4c.kz

    Астана қаласы

    • Алматы ауданының 2-бөлімі — Тәуелсіздік даңғылы, 16/1

    • Сарыарқа ауданының 1-бөлімі — Ермек Серкібаев көшесі, 13

    • Астананың № 1 арнайы ХҚО — Мұқанов көшесі, 2

    Алматы қаласы

    • Ауэзов ауданының бөлімі — Жандосов көшесі, 51

    • Түрксіб ауданының бөлімі — Рихард Зорге көшесі, 9

    • Алматы қаласының № 1 арнайы ХҚО — Саялы ықшам ауданы, Аққайнар көшесі, 1

    • Алматы қаласының № 4 арнайы ХҚО — Кемел ықшам ауданы, Ақсуат көшесі, 118

    • Арнайы сектор — Жандосов көшесі, 51

    Шымкент қаласы

    • Тұран ауданының бөлімі — Мадели Кожа көшесі, 1Г

    • Қаратау ауданының 1-бөлімі — Т. Рысқұлов көшесі, 80

    • Шымкент қаласының № 1 арнайы ХҚО — Достық ықшам ауданы, 2343/1

    • Шымкент қаласының № 2 арнайы ХҚО — Асар-2 ықшам ауданы, 12Б

    Абай облысы

    • Семей қаласының 2-бөлімі — Бауыржан Момышұлы көшесі, 22

    • Семей қаласының арнайы ХҚО — Қаржаубайұлы көшесі, 249

    Ақмола облысы

    • Көкшетау қаласының 1-бөлімі — Ауэзов көшесі, 189А

    • Көкшетау қаласының арнайы ХҚО — Ауэзов көшесі, 189А

    Ақтөбе облысы

    • Ақтөбе қаласының 1-бөлімі — Тургеньев көшесі, 109

    • Ақтөбе қаласының арнайы ХҚО — Алтын Орда ықшам ауданы, 21Б

    Алматы облысы

    • Балқаш ауданының бөлімі — Бақанас ауылы, Бижанов көшесі, 25А

    • Қонаев қаласының бөлімі — Қонаев көшесі, 41

    • Қонаев қаласының арнайы секторы — Қонаев көшесі, 41

    Атырау облысы

    • Атырау қаласының 2-бөлімі — Баймұханов көшесі, 16А

    • Атырау қаласының арнайы ХҚО — Солтүстік өндірістік зона, 69

    Шығыс Қазақстан облысы (ШҚО)

    • Өскемен қаласының 1-бөлімі — Сәтпаев даңғылы, 34/2

    • Өскемен қаласының арнайы ХҚО — Самар тасжолы, 23/1

    Жамбыл облысы

    • Әулиеата ауданының 1-бөлімі — Төле би көшесі, 89Г

    • Тараз қаласының № 1 арнайы ХҚО — Төле би көшесі, 198А

    • Тараз қаласының № 2 арнайы ХҚО — Қойгелді көшесі, 158А

    Жетісу облысы

    • Талдықорған қаласының бөлімі — Назарбаев көшесі, 67Б

    • Талдықорған қаласының арнайы ХҚО — Нұрмағанбетов көшесі, 28

    Батыс Қазақстан облысы (БҚО)

    • Орал қаласының 1-бөлімі — Жамбыл көшесі, 81/2

    • Орал қаласының арнайы ХҚО — Жангір хан көшесі, 160

    Қарағанды облысы

    • Қарағанды қаласының 5-бөлімі — 21 ықшам аудан, 6/7

    • Қарағанды қаласының арнайы ХҚО — Мұқанов көшесі, 5

    • Қарағанды қаласының арнайы секторы — Тәттімбет көшесі, 709

    Қостанай облысы

    • Қостанай қаласының 1-бөлімі — Тәуелсіздік көшесі, 114

    • Қостанай қаласының арнайы ХҚО — Қарбышева көшесі, 12/10

    Қызылорда облысы

    • Қызылорда қаласының 2-бөлімі — Астана даңғылы, 46

    • Қызылорда қаласының арнайы ХҚО — Тасбөгет ауылы, Жанадария жері, 91

    Маңғыстау облысы

    • Ақтау қаласының 1-бөлімі — 15 ықшам аудан, 67Б

    • Ақтау қаласының арнайы ХҚО — Өндірістік аймақ 9, учаске 57

    Павлодар облысы

    • Павлодар қаласының 1-бөлімі — Павлов көшесі, 48

    • Павлодар қаласының арнайы ХҚО — Космонавттар көшесі, 2

    Солтүстік Қазақстан облысы (СҚО)

    • Петропавл қаласының 1-бөлімі — Ауэзов көшесі, 157

    • Петропавл қаласының арнайы ХҚО — Нефтепроводная көшесі, 7

    Түркістан облысы

    • Түркістан қаласының 2-бөлімі — Төле би көшесі, 65Б

    • Түркістан қаласының арнайы ХҚО — Қазыбек би көшесі, 51

    Ұлытау облысы

    • Жезқазған қаласының бөлімі — Абай көшесі, 140

    • Жезқазған қаласының арнайы секторы — Сәтпаев көшесі, 6

    Айта кетейік, кезекші халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыс күндері

    • сағат 09:00–ден 20:00–ге дейін,
    • сенбі күні сағат 09:00–ден 13:00–ге дейін жұмыс істейді.

    Ал кезекші МХҚКО-ларда жұмыс күндері өтініштер сағат 09:00–ден 18:00–ге дейін қабылданады, дайын құжаттар 20:00–ге дейін беріледі.

    Сенбі күні өтініштер 09:00–ден 12:00–ге дейін қабылданып, дайын құжаттар 13:00–ге дейін беріледі.

    Бұған дейін «Азаматтарға арналған Үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» жылдың басынан бері ең жиі рәсімделген жәрдемақылардың тізімін жариялаған болатын.

    Тегтер:
    Астана Азаматтарға арналған үкімет Қоғам
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар