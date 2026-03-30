1 сәуірден бастап бірқатар өңірде кезекші ХҚКО-лардың мекенжайы өзгереді
АСТАНА. KAZINFORM — 30 наурыздан бастап Астанада, ал 1 сәуірден бастап еліміздің бірқатар өңірлерінде кезекші ХҚКО-лардың мекенжайлары өзгереді. Бұл туралы «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» мәлім етті.
Астана қаласы
Алматы ауданының 2-бөлімі — Тәуелсіздік даңғылы, 16/1
Сарыарқа ауданының 1-бөлімі — Ермек Серкібаев көшесі, 13
Астананың № 1 арнайы ХҚО — Мұқанов көшесі, 2
Алматы қаласы
Ауэзов ауданының бөлімі — Жандосов көшесі, 51
Түрксіб ауданының бөлімі — Рихард Зорге көшесі, 9
Алматы қаласының № 1 арнайы ХҚО — Саялы ықшам ауданы, Аққайнар көшесі, 1
Алматы қаласының № 4 арнайы ХҚО — Кемел ықшам ауданы, Ақсуат көшесі, 118
Арнайы сектор — Жандосов көшесі, 51
Шымкент қаласы
Тұран ауданының бөлімі — Мадели Кожа көшесі, 1Г
Қаратау ауданының 1-бөлімі — Т. Рысқұлов көшесі, 80
Шымкент қаласының № 1 арнайы ХҚО — Достық ықшам ауданы, 2343/1
Шымкент қаласының № 2 арнайы ХҚО — Асар-2 ықшам ауданы, 12Б
Абай облысы
Семей қаласының 2-бөлімі — Бауыржан Момышұлы көшесі, 22
Семей қаласының арнайы ХҚО — Қаржаубайұлы көшесі, 249
Ақмола облысы
Көкшетау қаласының 1-бөлімі — Ауэзов көшесі, 189А
Көкшетау қаласының арнайы ХҚО — Ауэзов көшесі, 189А
Ақтөбе облысы
Ақтөбе қаласының 1-бөлімі — Тургеньев көшесі, 109
Ақтөбе қаласының арнайы ХҚО — Алтын Орда ықшам ауданы, 21Б
Алматы облысы
Балқаш ауданының бөлімі — Бақанас ауылы, Бижанов көшесі, 25А
Қонаев қаласының бөлімі — Қонаев көшесі, 41
Қонаев қаласының арнайы секторы — Қонаев көшесі, 41
Атырау облысы
Атырау қаласының 2-бөлімі — Баймұханов көшесі, 16А
Атырау қаласының арнайы ХҚО — Солтүстік өндірістік зона, 69
Шығыс Қазақстан облысы (ШҚО)
Өскемен қаласының 1-бөлімі — Сәтпаев даңғылы, 34/2
Өскемен қаласының арнайы ХҚО — Самар тасжолы, 23/1
Жамбыл облысы
Әулиеата ауданының 1-бөлімі — Төле би көшесі, 89Г
Тараз қаласының № 1 арнайы ХҚО — Төле би көшесі, 198А
Тараз қаласының № 2 арнайы ХҚО — Қойгелді көшесі, 158А
Жетісу облысы
Талдықорған қаласының бөлімі — Назарбаев көшесі, 67Б
Талдықорған қаласының арнайы ХҚО — Нұрмағанбетов көшесі, 28
Батыс Қазақстан облысы (БҚО)
Орал қаласының 1-бөлімі — Жамбыл көшесі, 81/2
Орал қаласының арнайы ХҚО — Жангір хан көшесі, 160
Қарағанды облысы
Қарағанды қаласының 5-бөлімі — 21 ықшам аудан, 6/7
Қарағанды қаласының арнайы ХҚО — Мұқанов көшесі, 5
Қарағанды қаласының арнайы секторы — Тәттімбет көшесі, 709
Қостанай облысы
Қостанай қаласының 1-бөлімі — Тәуелсіздік көшесі, 114
Қостанай қаласының арнайы ХҚО — Қарбышева көшесі, 12/10
Қызылорда облысы
Қызылорда қаласының 2-бөлімі — Астана даңғылы, 46
Қызылорда қаласының арнайы ХҚО — Тасбөгет ауылы, Жанадария жері, 91
Маңғыстау облысы
Ақтау қаласының 1-бөлімі — 15 ықшам аудан, 67Б
Ақтау қаласының арнайы ХҚО — Өндірістік аймақ 9, учаске 57
Павлодар облысы
Павлодар қаласының 1-бөлімі — Павлов көшесі, 48
Павлодар қаласының арнайы ХҚО — Космонавттар көшесі, 2
Солтүстік Қазақстан облысы (СҚО)
Петропавл қаласының 1-бөлімі — Ауэзов көшесі, 157
Петропавл қаласының арнайы ХҚО — Нефтепроводная көшесі, 7
Түркістан облысы
Түркістан қаласының 2-бөлімі — Төле би көшесі, 65Б
Түркістан қаласының арнайы ХҚО — Қазыбек би көшесі, 51
Ұлытау облысы
Жезқазған қаласының бөлімі — Абай көшесі, 140
Жезқазған қаласының арнайы секторы — Сәтпаев көшесі, 6
Айта кетейік, кезекші халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыс күндері
- сағат 09:00–ден 20:00–ге дейін,
- сенбі күні сағат 09:00–ден 13:00–ге дейін жұмыс істейді.
Ал кезекші МХҚКО-ларда жұмыс күндері өтініштер сағат 09:00–ден 18:00–ге дейін қабылданады, дайын құжаттар 20:00–ге дейін беріледі.
Сенбі күні өтініштер 09:00–ден 12:00–ге дейін қабылданып, дайын құжаттар 13:00–ге дейін беріледі.
Бұған дейін «Азаматтарға арналған Үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» жылдың басынан бері ең жиі рәсімделген жәрдемақылардың тізімін жариялаған болатын.