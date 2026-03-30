Қазақстанда ең жиі пайдаланылатын топ-3 жәрдемақы қандай
АСТАНА. KAZINFORM — «Азаматтарға арналған Үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» жылдың басынан бері ең жиі рәсімделген жәрдемақылардың тізімін жариялады.
Корпорацияның мәліметінше, Қазақстанда әр азамат туғаннан бастап 42 түрлі мемлекеттік төлем түріне қол жеткізе алады. Бұл төлемдер отбасыларды қолдаудан бастап, өмірдің әртүрлі кезеңдерінде көрсетілетін көмек түрлерін қамтиды.
Биыл жыл басынан бері көп рәсімделген топ-3 жәрдемақыға мыналар жатады:
- Жұмыстан айырылу жағдайында әлеуметтік төлем тағайындау — 79 797
- Бала тууына және күтіміне байланысты жәрдемақы — 50 396
- 1,5 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша ай сайынғы жәрдемақы (жұмыс істемейтіндерге) — 40 283
Ал былтыр қазақстандықтарға 746 млрд теңгеге жәрдемақы мен әлеуметтік төлем төленіпті.