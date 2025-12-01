Бүгін Қарулы күштерде жаңа оқу жылы басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Бір апта бойы әскери басқару органдарында, құрамалар мен әскери бөлімдерде жеке құрамның жауынгерлік даярлық дағдыларын жетілдіруге арналған тактикалық-құрылымдық сабақтар өтеді. Бұл туралы Қорғаныс министрлігі мәлім етті.
Ведомствоның мәліметінше, сабақ барысында ұрыс есептоптары мен кезекші қызметтердің іс-әрекеті нақтыланып, штабтар мен әскери бөлімдердің басқа әскерлер мен құралымдар, одан бөлек мемлекеттік органдармен өзара әрекеттестігі пысықталады.
— Оқу дабылынан кейін барлық әскери бөлімдер ең жоғары дәрежедегі жауынгерлік дайындыққа көшеді. Әскери қызметшілер техникалармен оқу полигондарына және оқу орталықтарына марш жасайды. Кейбір бөлімдер әуе және темір жол көлігімен жолға шығады, — делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта жұмылдыру ресурстарын қабылдау пункттерін ашуға дайындық жүргізіліп жатыр. Құрамалар мен бөлімдердің практикалық әрекеті әдеттегідей жіті назарда болмақ. Тактикалық-саптық кешенді сабақтар 7 желтоқсанға дейін жалғасады.
Еске сала кетейік, жаңа оқу жылының басталуына байланысты желтоқсан айының алғашқы күндерінде Қарулы Күштердің барлық бөлімі оқу дабылы бойынша жоғары деңгейдегі жауынгерлік дайындыққа келтірілетінін жазған едік.