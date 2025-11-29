KZ
    Жауынгерлік дайындық: Қорғаныс министрлігі маңызды мәлімдеме жасады

    АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа оқу жылының басталуына байланысты желтоқсан айының алғашқы күндерінде Қарулы Күштердің барлық бөлімі оқу дабылы бойынша жоғары деңгейдегі жауынгерлік дайындыққа келтіріледі. Бұл туралы Қорғаныс министрлігі хабарлады.

    дайындық
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Осыдан кейін бөлімдер оқу полигондары мен оқу орталықтарына жоспарлы марштар жасайды. Жекелеген бөлімшелер кешенді жауынгерлік дайындық сабақтары өтетін орындарға әуе, теміржол және автокөлік көлігімен жеткізіледі.

    дайындық
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Министрлік аталған кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында өңірлердегі жолдардың кейбір учаскелерінде көлік қозғалысы уақытша шектелуі мүмкін екенін ескертті.

    дайындық
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    - Азаматтар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен тек ресми ақпарат көздеріне сүйеніп, тексерілмеген мәліметтерді таратпауға шақырамыз, - делінген хабарламада.

    дайындық
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Айта кетейік, Қазақстанда суда жүзетін әмбебап жауынгерлік көлік құрастырылатын болды.

