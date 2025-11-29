Жауынгерлік дайындық: Қорғаныс министрлігі маңызды мәлімдеме жасады
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа оқу жылының басталуына байланысты желтоқсан айының алғашқы күндерінде Қарулы Күштердің барлық бөлімі оқу дабылы бойынша жоғары деңгейдегі жауынгерлік дайындыққа келтіріледі. Бұл туралы Қорғаныс министрлігі хабарлады.
Осыдан кейін бөлімдер оқу полигондары мен оқу орталықтарына жоспарлы марштар жасайды. Жекелеген бөлімшелер кешенді жауынгерлік дайындық сабақтары өтетін орындарға әуе, теміржол және автокөлік көлігімен жеткізіледі.
Министрлік аталған кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында өңірлердегі жолдардың кейбір учаскелерінде көлік қозғалысы уақытша шектелуі мүмкін екенін ескертті.
- Азаматтар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен тек ресми ақпарат көздеріне сүйеніп, тексерілмеген мәліметтерді таратпауға шақырамыз, - делінген хабарламада.
Айта кетейік, Қазақстанда суда жүзетін әмбебап жауынгерлік көлік құрастырылатын болды.