    13:42, 06 Наурыз 2026 | GMT +5

    10 мың теңгелік ескі банкнот тағы 1 жыл қолданыста болады — ҰБ

    АСТАНА. KAZINFORM — 10 мың теңгелік ескі банкнот тағы 1 жыл қолданыста болады. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов айтты.

    деньги, ақша, тенге, банк
    Фото: pixabay

    — Ия, біз мерзімін тағы бір жылға созуды жоспарлап отырмыз. Олар үлкен сұранысқа ие және екінші деңгейлі банктер мерзімін тағы жылға ұзарту туралы өтінішпен жүгінді, — деді Тимур Сүлейменов Ұлттық банкте өткен брифингте БАҚ өкілдерінің сауалына орай.

    Биыл номиналы 2 000 және 10 000 теңгелік банкноталар үшін айналымда қатар жүру кезеңі аяқталады:

    — 10 000 теңге — 2024 жылғы 28 маусымнан 2026 жылғы 27 маусымға дейін;
    — 2 000 теңге — 2024 жылғы 25 желтоқсаннан 2026 жылғы 24 маусымға дейін.

    Айта кетейік, бұған дейін Ұлттық банк 10 000 теңгелік банкноталардың айналымда қатар жүру мерзімін ұзарту мүмкіндігін қарастырып жатқанын мәлімдеген еді.

    Тегтер:
    Экономика Тимур Сүлейменов ҚР Ұлттық банкі Ақша
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
