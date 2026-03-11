10 мыңнан аса қытайлық турист Таяу Шығыстан эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM — 10 мыңнан аса қытайлық турист Біріккен Араб Әмірліктері (ОАЭ), Оман, Сауд Арабиясы және басқа елдерден аман-есен оралды, деп хабарлайды Синьхуа Қытай Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қытай СІМ-інің ресми өкілі Го Цзякунь ведомстволық баспасөз конференциясында соңғы күндері ведомство Қытай азаматтық авиация басқармасымен бірлесіп, қытай әуе компанияларының өткізу қабілетін едәуір арттырып, Таяу Шығысқа шұғыл рейстерді жібергенін мәлімдеді. Бұл шаралар сол елдерде қалып қойған қытайлық саяхатшыларды эвакуациялауға бағытталған.
Шетелдегі Қытай елшіліктері мен консулдықтары өз әрекеттерін жергілікті билік органдарымен үйлестіріп, әуе компанияларының рейстерін орындауына көмек көрсетеді, қауіпсіздік туралы ескертулер мен рейс кестелерін уақытылы жариялайды, сондай-ақ қалып қойған жолаушыларға қолдау көрсетеді.
Го Цзякунь атап өткендей, АҚШ, Израиль және Иран арасындағы қақтығыс Таяу Шығыстағы әуежайлардың жұмысын уақытша тоқтатуға әкеп соқты. Қытай СІМ-і Қытай азаматтарына Иранға көршілес елдер мен әскери қақтығысқа қатысқан аймақтарға сапардан уақытша бас тартуды қайта ұсынады.
Сондай-ақ, тиісті елдердегі Қытай елшіліктері мен консулдықтары қажетті көмек қажет болған жағдайда өз азаматтарына барынша қолдау көрсететінін айтты.
Осыдан бұрын Нидерланд елшілігі уақытша Ираннан Әзербайжанға көшірілгенін жазған болатынбыз.