Нидерланд елшілігі Ираннан Әзербайжанға уақытша көшірілді
АСТАНА. KAZINFORM — Ирандағы Нидерланд елшілігінің қызметкерлері Әзербайжанға эвакуацияланды, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Агенттіктің өңірлік тілшісінің хабарлауынша, елші мен елшілік қызметкерлері шекараны кесіп өтіп, «Астара» шекаралық өткел арқылы қауіпсіз түрде Әзербайжан аумағына кірді.
Эвакуация процесі қажетті құжаттарды тексеру, тіркеу және басқа рәсімдер арқылы жүргізіліп, шекарадан қауіпсіз өту үшін барлық шара қолданылды.
Тіркеуден өткеннен кейін қызметкерлер өз тағайындалған орындарына жіберілді.
«Астара» шекаралық өткеліндегі эвакуация үзіліссіз жалғасып жатыр, шекараны кесіп өту рәсімдерге сәйкес және тиісті органдардың бақылауымен жүзеге асырылады.
Бұған дейін Әзербайжан Республикасы мен Иран Ислам Республикасы арасындағы мемлекеттік шекара арқылы жүк тасымалы 9 наурыздан бастап екі бағытта да қалпына келтірілгені белгілі болды.
Сонымен қатар, Әзербайжанның Нахчыван автономиялық республикасында пилотсыз ұшу аппараттары (ПҰА) апатқа ұшырады. Алдын ала мәлімет бойынша, олар Иран қарулы күштеріне тиесілі.