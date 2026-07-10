10 шілде. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 10 шілде күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
63 жыл бұрын (1963) Қазақстан Республикасының Куба Республикасындағы Төтенше және өкілетті елшісі, дипломат Андриан Көпмағамбетұлы ЕЛЕМЕСОВ дүниеге келді.
Түрікменстанның Марый облысында туған. Қазақ химия-технологиялық институтын бітірген, құрылыс инженері (1985); Қазақстан Республикасының Төтенше және Өкілетті Елшілері және Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясындағы құрылымдық бөлімшелердің басшыларына арналған курсты аяқтаған.
Еңбек жолын 1985 жылы жұмыскер, бригадир, шебер, прораб, «Шымкентқұрылыс» тресінің комсомолдық ұйымының хатшысы қызметінен бастады. 1991-1992 жылдары шағын кәсіпкерлік саласында қызмет етті, «АКЕ С» компаниясының президенті болды, 1992-1995 жылдары — «Қазақиталқаракөл» бірлескен кәсіпорнының Италиядағы өкілі, 1995-1996 жылдары ҚР Сыртқы істер министрлігінің үшінші хатшысы қызметін атқарған. 1996-2001 жылдары ҚР-дың Италиядағы Елшілігінің консулы-үшінші, екінші хатшысы, 2001-2003 жылдары ҚР Сыртқы істер министрлігінің кеңесшісі, мемлекеттік протокол қызметінің сапарлар бөлімінің бастығы, Орталық және Шығыс Еуропа бөлімдерінің бастығы, 2004-2010 жылдары ҚР Сыртқы істер министрлігінің мемлекеттік хаттама қызметінің басшысы, 2010-2012 жылдары Қазақстан Республикасының Испания Корольдігіндегі Елшілігінің кеңесші-елшісі лауазымын атқарған. 2012-2015 жылдары Қазақстан Республикасының Италия Республикасындағы Төтенше және өкілетті елшісі, ҚР-ның Мальта Республикасындағы Төтенше жіне өкілетті елшісі, ҚР-ның Сан-Марино Республикасындағы Төтенше жіне Өкілетті Елшісі қызметтерін қоса атқарған. 2015-2020 жылдары Қазақстан Республикасының Мексика Құрама Штаттарындағы Төтенше және өкілетті елшісі, 2018-2020 жылдары Қазақстан Республикасының Панама Республикасындағы Төтенше және өкілетті елшісі, Қазақстан Республикасының Коста-Рика Республикасындағы, Доминикан Республикасындағы, Ямайкадағы Төтенше және өкілетті елшісі қызметтерін қоса атқарған.
Қазіргі қызметінде — 2022 жылдың наурыз айынан бастап.
2008 жылы Италия Республикасына сіңірген еңбегі үшін еңбегі күшін Кавалер орденімен марапатталған.
59 жыл бұрын (1967) Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің ректоры Наурызбай Сейітқалиұлы БАЙҚАДАМОВ дүниеге келді.
Қызылорда облысы Ж.Махамбетов ауылында туған. Н.Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтын «Тарих және француз тілі» мамандығы бойынша бітірген (1991). Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент.
Еңбек жолы: Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Амангелді атындағы № 139 орта мектептің мұғалімі (1991-1994); Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы» кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы, меңгерушісі (1994-2003); Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті жанындағы колледж директоры (2003-2006); «Нұр Отан» ХДП Қызылорда облыстық филиалы төрағасының орынбасары (2007); Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің тәрбие ісі жөніндегі проректоры (2008-2013); Қызылорда облысының білім басқармасының басшысы (2013-2015); «Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары (2015-2016); Қызылорда облыстық мәслихатының хатшысы (2016-2019); Қызылорда облысы әкімінің орынбасары (2019-2021); Қызылорда облыстық мәслихатының хатшысы (2021-2023); «АМАНАТ» партиясы Қызылорда облыстық филиалының төрағасы (2022-2023); Қызылорда облыстық мәслихатының төрағасы (2023-2024).
2026 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі қызметінде.
«Құрмет» және «Парасат» ордендерімен марапатталған.
49 жыл бұрын (1977) Ұлттық гвардияның техника және жабдықтау жөніндегі бас қолбасшысының орынбасары Ернұр Бауыржанұлы ЖҮНІСОВ дүниеге келді.
Семей облысының тумасы. С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген (1999).
Еңбек жолы: Өскемен гарнизоны бойынша ӘҚБ тергеу бөлімінің тергеушісі (2000-2002); Өскемен гарнизоны бойынша ӘҚБ тергеу бөлімінің аға тергеушісі (2002-2004); Шығыс Қазақстан облысындағы экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің аға тергеушісі (2004-2005); Шығыс Қазақстан облысы бойынша Тергеу департаментінің экономикалық және қаржылық қылмыстарды тергеу департаменті бастығының міндетін атқарушы (05.2005-08.2005); Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық қылмыстар және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің Тергеу департаментінің сыбайлас жемқорлық және лауазымдық қылмыстарды тергеу департаментінің бастығы (2005-2006); Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық қылмыстар және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің тергеу бөлімінің бастығы (2006-2009); Шығыс Қазақстан облысы бойынша Төтенше жағдайлар департаментінің Қаржы департаментінің Мемлекеттік сатып алу, аудит және логистика бөлімінің бас маманы (2010); Шығыс Қазақстан облысы соттарының әкімшісі; Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Әскери-тергеу департаменті бастығының орынбасары (2025-2026).
2026 жылдың мамыр айынан бастап қазіргі қызметінде.
68 жыл бұрын (1958-2016) жазушы, ақын, драматург, мәдениеттанушы Әуезхан Әбдіраманұлы ҚОДАР дүниеге келген.
Ол Қызылорда облысында туған. 1982 жылы С. Киров атындағы қазақ мемлекеттік университетінің заң факультетін бітірген.
1982-1985 жылдары Қызылорда облысы Қармақшы ауаткомының жасөспірімдер жөніндегі комиссияның хатшысы, 1989-1994 жылдары Қазақстан Жазушылар одағы жанындағы көркем аударма және әдеби байланыстар жөніндегі редакторы бас алқасында орыс бөлімінің меңгерушісі, 1994 жылдан Қазақстан халықтарының мәдениетін қорғау жөніндегі «Алтын ғасыр» қоғамдық бірлестігінің президенті болды. 1997-1998 жылдары Неміс театр академиясында философия тарихынан дәріс берді. 1999 жылдан «Тамыр» журналының бас редакторы болған. 1999-2001 жылдары Сорос-Қазақстан халықаралық қорының Басқарма мүшесі қызметін атқарған. 2002 жылдың желтоқсанынан ҚР Президенті жанындағы БАҚ жөніндегі кеңестің мүшесі, 2006 жылдан «Еуразиялық зерттеулер институты» Ресей-Қазақстан қоры бас директорының кеңесшісі, 2007-2008 жылдары Мәдени саясат және өнертану институтының директоры болды.
«Парасат» орденімен, медальдармен марапатталған.
«Туған күн», «Ақеділдің анты» пьесаларының (1986), «Қанатты өрнек» (1990), «Абай (Ибраһим) Құнанбаев» жинағының (1996), «Еске алмау шеңбері» (1998), «Қазақ әдебиетінің тарихына шолу» (1999) кітабының, «Қанағат қағанаты» жинағының (1994) авторы. Қазақ тіліне Е. Замятиннің «Аттила» драмасын, М. Хайдеттер, Х. Гасеттің философиялық еңбектерін, Швиттерстің өлеңдерін, орыс тіліне Абай, Мағжан, Ж.Жақыпбаевтың шығармаларын аударған.