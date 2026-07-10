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    10 шілдедегі валюта бағамы қандай

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамы белгілі болды.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Астанадағы орташа бағам:

    • доллар: сатып алу — 464,99 теңге, сату — 471,93 теңге;
    • еуро: сатып алу — 532,03 теңге, сату — 541,96 теңге;
    • рубль: 5,74-6,05 теңге аралығында.

    Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

    • АҚШ доллары: сатып алу — 466,94 теңге, сату — 469,38 теңге;
    • еуро: сатып алу — 532,56 теңге, сату — 545,41 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,79 теңге, сату — 5,93 теңге.

    Шымкенттегі бағам:

    • доллар: сатып алу — 467,31 теңге, сату — 469,33 теңге;
    • еуро: сатып алу — 533,92 теңге, сату — 539,81 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,79 теңге, сату — 5,87 теңге.

    Қазақстан Ұлттық банкінің 10 шілдеге белгілеген ресми бағамына сәйкес: 1 доллар — 467,98 теңге, 1 еуро — 533,88 теңге, 1 рубль — 6,14 теңге.

    Еске салайық, 9 шілдеде Қазақстан қор биржасындағы (KASE) күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 467,41 теңге болып, алдыңғы күнмен салыстырғанда 0,86 теңге төмендеді.

    Рубль Доллар Экономика Валюта Юань ҚР Ұлттық банкі Ақша
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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