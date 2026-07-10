10 шілдедегі валюта бағамы қандай
АСТАНА. KAZINFORM — Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамы белгілі болды.
Астанадағы орташа бағам:
• доллар: сатып алу — 464,99 теңге, сату — 471,93 теңге;
• еуро: сатып алу — 532,03 теңге, сату — 541,96 теңге;
• рубль: 5,74-6,05 теңге аралығында.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
• АҚШ доллары: сатып алу — 466,94 теңге, сату — 469,38 теңге;
• еуро: сатып алу — 532,56 теңге, сату — 545,41 теңге;
• рубль: сатып алу — 5,79 теңге, сату — 5,93 теңге.
Шымкенттегі бағам:
• доллар: сатып алу — 467,31 теңге, сату — 469,33 теңге;
• еуро: сатып алу — 533,92 теңге, сату — 539,81 теңге;
• рубль: сатып алу — 5,79 теңге, сату — 5,87 теңге.
Қазақстан Ұлттық банкінің 10 шілдеге белгілеген ресми бағамына сәйкес: 1 доллар — 467,98 теңге, 1 еуро — 533,88 теңге, 1 рубль — 6,14 теңге.
Еске салайық, 9 шілдеде Қазақстан қор биржасындағы (KASE) күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 467,41 теңге болып, алдыңғы күнмен салыстырғанда 0,86 теңге төмендеді.