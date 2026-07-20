10 жылда алты премьер-министр: Бернэм британдықтардың үмітін ақтауға уәде берді
АСТАНА.KAZINFORM - 56 жастағы Энди Бернэм дүйсенбі күні Ұлыбританияның соңғы онжылдықтағы алтыншы премьер-министрі атанады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Лондондағы тілшісі.
Кир Стармер бүгін таңертең Даунинг-стриттегі қоштасу сөзін айтқаннан кейін, Бернэм түске таман Король III Чарльзбен кездеседі. Ал ол жаңа үкімет құруды ресми түрде тапсырады.
Манчестердің бұрынғы мэрінің алдында бірқатар күрделі мәселелерді шешу міндеті тұр, ең алдымен экономикалық қиындықтар. Ол бүгін министрлер кабинетін жариялауы тиіс.
Оның командасы тілшілерге премьер-министр ретіндегі алғашқы сөзінде Бернэм елге үміт сыйлауға уәде беретінін айтты.
Ол қазір жеңіске жету емес, маңыздысы әділдік пен Ұлыбританиядағы жағдай туралы ойлану уақыты екенін мәлімдеді.
Сонымен қатар, премьер-министр 2024 жылдан бері билікте келе жатқан лейбористік партиясына деген сенімді қалпына келтіру бойынша өз басымдықтарын белгілейді
Бернэм сонымен қатар соңғы он жылда Даунинг-стритке келген алтыншы адам екенін «толық түсінетінін» атап өтті. Ол премьер-министрлердің бұрын-соңды болмаған ауысуы тұрақты және жауапты саясаттың қажеттілігін көрсететінін айтты.
Ол қазіргі сәтті «ойлану және шешім қабылдау» уақыты деп сипаттайды, Ұлыбритания өзінің алдында тұрған қиындықтарды шынайы мойындауы керек екенін, сонымен бірге бүкіл әлемде тиімді басқарудың үлгісі болып саналатын ел бола алатынын дәлелдеуі керек екенін мәлімдеді.
Ішкі саясаттың басымдықтарына қатысты Бернэм саяси тұрақтылық адамдардың өмірін айтарлықтай жақсартуға әкелуі керек екенін атап өтіп, британдықтарға бейбіт және сенімді өмір сүруге көбірек мүмкіндік беруге міндеттенетінін айтты. Ол өз сөзін оптимистік хабарламамен аяқтап, Ұлыбритания болашаққа тағы да үмітпен және бірлік сезімімен қарай алатынын жеткізді.
Бұған дейін Ұлыбританияның болашақ премьер-министрі үкіметінің басым бағыттарын атаған болатын.