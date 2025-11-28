10 жылдан кейін «ҚазАтомӨнеркәсіптің» уран өндіру көрсеткіші төмендеуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – «Самұрық-Қазына» қорының қоғамдық кеңес отырысында «ҚазАтомӨнеркәсіп» ұлттық атом компаниясының табысты жұмысы неше жылға созылатыны туралы болжамдар талқыланды.
Қоғамдық кеңес мүшелері компания қазіргі табысты циклді ұзарта түсу үшін не істеп жатқанын сұраған.
- Біздегі мәлімет бойынша, өзімізге белгілі бірақ келісімшарттарға енгізілмеген қосымша кен орындарын қоспағанның өзінде өндіретін уран қоры 25 жылдан астам уақытқа жетеді. Оның үстіне біз жаңа кен қорларын іске алып жатырмыз. Осылайша сіз атап отырған мерзім ұзара түседі. Әрине әрбір тау-кен учаскесінде біз қорытынды барлау жүргіземіз. Игеріліп жатқан учаскелерге жапсарлас блоктарға қосымша барлау жүргізу керектігі келісімшарттарымызда да көрсетілген. Қорымыз жария көрсете алатын көлемнен әлдеқайда көп екенін ғана айта аламын, - деді ол.
Кеңес отырысында «ҚазАтомӨнеркәсіп» 10 жылдан кейін уран өндірудің шарықтау шегіне жететіні де айтылды. Компания басшылығы осы қысқа мерзімде уран қорын барлауға барынша көп қаржы жұмсауды көздеп отыр. Қоғамдық кеңес төрағасы Болат Жәмішев осы қысқа уақытта барлауға барынша күш салу керек деген ұсыныс та айтты.
- Біз барлауға арналған қаражатты 3 есе арттырдық. Өзіміздің геологиялық барлауға жауапты компаниямыз бір мезетте алты учаскеде барлау жүргізіп жатыр, - деді компания басшысы.
Бұған дейін Атом энергетикасы жөніндегі агенттік төрағасы Алмасадам Сәтқалиев Қазақстанадғы алғашқы АЭС құрылысы қалай жүріп жатқанын айтқан болатын.