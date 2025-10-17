KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:25, 17 Қазан 2025

    № 104 станциясына LRT-ның үшінші құрамы көтерілді

    АСТАНА. KAZINFORM  — Бүгін Қабанбай батыр даңғылы бойында «Астана жұлдызы» стелласы маңындағы № 104 пен № 105 станциялары арасындағы жол аймағында LRT жүйесінің үшінші пойызы эстакадалық жолға көтерілді. Бұл туралы «City Transportation Systems» ЖШС баспасөз қызметі мәлім етті. 

    № 104 станциясына LRT-ның үшінші құрамы көтерілді
    Фото: «City Transportation Systems» ЖШС

    Құрам төрт вагоннан тұрады.

    Оларды көтеру жұмысы LRT жүйесінің сынақ учаскесін кеңейту аясында жүргізіліп жатыр. 

    № 104 станциясына LRT-ның үшінші құрамы көтерілді
    Фото: «City Transportation Systems» ЖШС

    18 қазанда сағат 11.00-13.00 аралығында Ш. Қалдаяқов көшесі мен Тәуелсіздік даңғылының қиылысында, № 113 (Министрліктер үйі) және № 114 (Ұлттық музей) станциялар арасындағы аралықта LRT төртінші құрамы қойылады деп жоспарланған.

    № 104 станциясына LRT-ның үшінші құрамы көтерілді
    Фото: «City Transportation Systems» ЖШС

    Еске сала кетейік, маусым айында №101 станциясына алғашқы LRT құрамы көтерілген болатын. 

    Ал шілде айында LRT депосы 50%-ға дайын екені хабарланды.

    Елорда әкімі Жеңіс Қасымбек LRT ресми түрде қашан іске іске қосылатынын, әрі жол жүру ақысы қанша болатынын айтты.

     

     

    Тегтер:
    Қоғамдық көлік Astana LRT Астана
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
