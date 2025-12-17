11 өңірде инфляция баяулады
АСТАНА.KAZINFORM — Қарашада елде жылдық инфляция 12,4% болды (қазанда — 12,6%). Бұл туралы Ұлттық банк хабарлады.
Жылдық инфляция 11 өңірде баяулады, 5 өңірде жеделдеп, 4 өңірде бұрынғы деңгейде қалды.
Қарашада азық-түлік тауарларының бағасы жылдық мәнде 13,4% болды (қазанда — 13,5%). Осы топ тауарларының бағасы Ұлытау облысында (17,1%) ең жоғары, ал Алматы қаласында (11,2%) ең төмен өсті.
Қарашаның қорытындысы бойынша азық-түлікке жатпайтын тауарлардың бағасы жылдық мәнде 11,2% болды (қазанда — 11,0%). Ең жоғары мән Ақтөбе және Жетісу облыстарында (13,2%-дан), ең төменгі мән Батыс Қазақстан облысында (8,6%) тіркелді.
Қарашада ақылы көрсетілетін қызмет бағасының өсу қарқыны жылдық мәнде 12,3%-ға дейін баяулады (қазанда — 12,9%). Сонымен қатар Қызылорда және Маңғыстау облыстарында (9,4%-дан) жалпы республикалық деңгейден баға біршама төмен өсті.
Қарашада ел бойынша айлық инфляция 0,8%-ға өсті.
Еске салсақ Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов Үкіметтің әкімшілік шаралары қараша айында жылдық инфляцияның төмендеуіне әсер еткенін айтты.