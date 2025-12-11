11 желтоқсанда елдегі қай жолдар жабық тұр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.
Ұлттық компанияның мәліметінше, ауа райының нашарлауына байланысты бірнеше өңірде көлік қозғалысы шектелді.
Жамбыл облысы
• «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының «Қордай асуының ескі айналма жолы» 143–214-шақырымында, Алматы облысы шекарасынан Қордай ауылына дейінгі учаскеде жүк автокөліктерінің қозғалысына шектеу енгізілді.
Алматы облысы
• «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 59–143 шақырымында, Жаңақұрылыс ауылынан Жамбыл облысы шекарасына дейінгі учаскеде жүк көліктерінің қозғалысына шектеу енгізілді.
Жетісу облысы
• «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 413-557 шақырымында, Сарқан қаласынан Үшарал қаласына дейінгі учаскеде;
• «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 323-387-шақырымында, Қызылағаш кенті – Жансүгіров кенті учаскесінде;
• «Үшарал – Достық» автожолының 10-164-шақырымында, Үшарал станциясынан Достық станциясына дейінгі учаскеде барлық көлік түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізілді.
• «Сарыөзек – Көктал» автожолының 40-68-шақырымында, Алтынемел асуында жүк және қоғамдық көлік түрі үшін қозғалысқа шектелді.
Маңғыстау облысы
• «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 642-786-шақырымында, Шетпе ауылынан Ақтау қаласына дейінгі учаскеде;
• «Ақтау – Құрық» автожолының 13–72-шақырымында, Ақтау қаласынан Құрық ауылына дейінгі учаскеде барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді.
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер 11 желтоқсанда еліміздің шығысында, оңтүстігінде, сондай-ақ орталық аймақтарында күннің күрт суытатынын болжаған еді.