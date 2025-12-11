KZ
    11 желтоқсанда елдегі қай жолдар жабық тұр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады. 

    11 желтоқсанда елдегі қай жолдар жабық тұр
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Ұлттық компанияның мәліметінше, ауа райының нашарлауына байланысты бірнеше өңірде көлік қозғалысы шектелді.

    Жамбыл облысы

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының «Қордай асуының ескі айналма жолы» 143–214-шақырымында, Алматы облысы шекарасынан Қордай ауылына дейінгі учаскеде жүк автокөліктерінің қозғалысына шектеу енгізілді.

    Алматы облысы

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 59–143 шақырымында, Жаңақұрылыс ауылынан Жамбыл облысы шекарасына дейінгі учаскеде жүк көліктерінің қозғалысына шектеу енгізілді.

    Жетісу облысы

    • «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 413-557 шақырымында, Сарқан қаласынан Үшарал қаласына дейінгі учаскеде;

    • «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 323-387-шақырымында, Қызылағаш кенті – Жансүгіров кенті учаскесінде;

    • «Үшарал – Достық» автожолының 10-164-шақырымында, Үшарал станциясынан Достық станциясына дейінгі учаскеде барлық көлік түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізілді.

    • «Сарыөзек – Көктал» автожолының 40-68-шақырымында, Алтынемел асуында жүк және қоғамдық көлік түрі үшін қозғалысқа шектелді.

    Маңғыстау облысы

    • «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 642-786-шақырымында, Шетпе ауылынан Ақтау қаласына дейінгі учаскеде;

    • «Ақтау – Құрық» автожолының 13–72-шақырымында, Ақтау қаласынан Құрық ауылына дейінгі учаскеде барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді.

    Еске салайық, бұған дейін синоптиктер 11 желтоқсанда еліміздің шығысында, оңтүстігінде, сондай-ақ орталық аймақтарында күннің күрт суытатынын болжаған еді.

