12 миллиард доллар: Ақ үй АҚШ-тың Иранға қарсы әскери операцияға жұмсаған шығынын есептеді
АСТАНА. KAZINFORM — Ақ үй бүгінге дейін Иранға қарсы әскери операцияларға жұмсалған шығын 12 миллиард долларға жеткенін хабарлады. Бұл туралы IRNA агенттігі жазды.
Ақ үйдің экономикалық кеңесінің директоры АҚШ-тың Иранға қарсы әскери әрекетінің жалпы құнының қазіргі уақытта 12 миллиард долларға бағаланғанын айтты.
Бұған дейін, 7 наурызда БҰҰ Бас хатшысының гуманитарлық мәселелер және төтенше жағдайлар жөніндегі үйлестірушісі Том Флетчер аймақтағы дағдарыстың ықтимал күшеюі және қақтығысты қоздырушылар АҚШ пен Израильдің жағдайды бақылауды жоғалтып алу қаупі барын ескерткен. Ол «әскери операцияны қаржыландыруға күн сайын шамамен 1 миллиард доллар жұмсалып жатқанын» атап өтті.
Пентагонның мәліметінше, операцияның алғашқы екі күнінде АҚШ-тың Иранға жасаған әскери соққылары америкалық салық төлеушілерге 5,6 миллиард доллар шығын әкелген. АҚШ Конгресі баяу шығарылатын және қоры шектеулі әуе шабуылына қарсы зымырандар мен дәл басқарылатын оқ-дәрілер сияқты стратегиялық маңызды оқ-дәрілердің тез таусылуына алаңдаушылық білдіріп отыр. Кейбір заң шығарушылар мұндай шығындар басқа ықтимал қақтығыстар үшін қажетті қарудың тапшылығына әкелуі мүмкін деп санайды.
Айта кетейік, Таяу Шығыстағы қақтығыстар ушыға бастағаннан бері Иран, Ливан және Израильде 1 800-ден астам адам қаза тауып, 12 500 адам жарақат алды.