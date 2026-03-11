АҚШ Иранмен қақтығыстың алғашқы күндерінде 5,6 миллиард доллар жұмсады
АСТАНА. KAZINFORM – Пентагонның мәліметінше, операцияның алғашқы екі күнінде АҚШ-тың Иранға жасаған әскери соққылары америкалық салық төлеушілерге 5,6 миллиард доллар шығын әкелген, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі The Washington Post басылымына сілтеме жасап.
Ирандағы 5 000-нан астам нысанаға соққы берген 2 000-нан астам дәлдікпен басқарылатын оқ-дәрілер, соның ішінде қанатты зымырандар мен басқарылатын бомбалар қолданылғаны хабарланған.
АҚШ Конгресі баяу шығарылатын және қоры шектеулі әуе шабуылына қарсы зымырандар мен дәл басқарылатын оқ-дәрілер сияқты стратегиялық маңызды оқ-дәрілердің тез таусылуына алаңдаушылық білдіріп отыр. Кейбір заң шығарушылар мұндай шығындар басқа ықтимал қақтығыстар үшін қажетті қарудың тапшылығына әкелуі мүмкін деп санайды.
Жетіспеушіліктің орнын толтыру үшін АҚШ әскері қымбат зымырандар орнына арзанырақ лазермен басқарылатын бомбаларға көшті, бірақ бұл ұзақ мерзімді мәселелерді шешпейді.
Ал, Трамп әкімшілігі Иранға қарсы операцияны жалғастыру үшін Конгресстен ондаған миллиард доллар сұрауға дайындалып жатыр. Дегенмен, демократтар соғыстың мақсаттарын нақтырақ түсіндіруді және оның жалпы құнын бағалауды талап етеді.
АҚШ-тың әрекеттеріне жауап ретінде Иран АҚШ-тың аймақтағы базаларына ұшқышсыз ұшақтар мен зымырандарды қолдану арқылы белсенді түрде жауап соққы беруде, бұл қақтығыстың алғашқы күндерінде АҚШ-тың 7 әскери қызметкерінің өліміне әкелді.
Жағдай ушығып бара жатқанда, АҚШ басқа аймақтардан жоғары технологиялық қару-жарақтарды, соның ішінде Патриот пен Терминалды биіктік аймағы қорғанысын (THAAD) әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерін қайта орналастыруға мәжбүр, бұл әлемнің басқа бөліктерінде, соның ішінде Үнді-Тынық мұхиты аймағында қорғаныс дайындығының әлсіреуі туралы алаңдаушылық тудырады.
Әскери сарапшылар оқ-дәрілерге жұмсалатын шығындардың ағымдағы қарқыны жалғаса беретін болса, дәлдікпен басқарылатын қару-жарақ қорын қалпына келтіру жылдарға созылуы мүмкін, бұл АҚШ-тың басқа ықтимал қауіптерге дайындығына әсер етеді деп ескертеді.
Қорғаныс сарапшылары Иранмен қақтығыс ұзаққа созылуы мүмкін деп есептейді, бұл өз кезегінде оқ-дәрі мен қару-жараққа бұдан да көп шығындарды қажет етеді. Егер қазіргі әскери стратегия жалғаса берсе, АҚШ Конгресі әскери операцияларға қосымша қаржыландыруды мақұлдауға мәжбүр болуы мүмкін.
Бұған дейін АҚШ пен Израиль Тегеранға шабуыл бастағалы 460 адам қаза тапқанын жазған едік.