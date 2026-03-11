АҚШ пен Израиль Тегеранға шабуыл бастағалы 460 адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ пен Израильдің Иран астанасы Тегеранға жасаған шабуылдарының салдарынан қазіргі сәтте 460 адам қаза тауып, 4 309 адам жарақат алды, деп хабарлайды Анадолы.
Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша, Тегеран қаласының жедел медициналық көмек департаментінің орынбасары Мехр Суруш қалаға жасалған шабуылдардан болған адам шығындарын жария етті.
Сонымен қатар, адам шығынынан бөлек шабуылдардан 18 жедел жәрдем көлігі мен 18 жедел медициналық қызмет орталығы зақымданған.
28 ақпаннан бастап, АҚШ пен Израильдің шабуылдары басталғаннан бері Тегеран қаласы әуе соққыларының нысанына айналды.
Ирандағы 6668 азаматтық нысан АҚШ пен Израильдің шабуылына ұшырағаны анықталды.
Осыған дейін Иран зымыран соққыларының саны мен қуатын арттыратынын хабарлады.
Өз кезегінде АҚШ Иранның уранын басып алу үшін арнайы операция жүргізуді қарастырып жатқаны белгілі болды.