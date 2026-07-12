12 шілде. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 12 шілде күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
75 жыл бұрын (1951) ҚР Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, «Қаһармандар» республикалық қоғамдық қорының президенті Сабыр Ахметжанұлы ҚАСЫМОВ дүниеге келді.
С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген, заңгер; ОК КОКП жанындағы әлеуметтік ғылымдар Академиясында саясаттанушы мамандығы бойынша білім алды.
Еңбек жолы: 1971-1973 жылдары Алматы кілем тоқу зауытында жүкші-тасымалдаушы, 1973-1974 жылдары Алматы қаласы Ленин аудандық халық сотының курьері, 1974-1977 жылдары Алматы қаласы Октябрь аудандық сотының орындаушысы, 1977-1980 жылдары Алматы қаласы Фрунзе ауданының прокурор көмекшісі, 1980-1984 жылдары Алматы қ. Фрунзе, Кеңес аудандық сотындағы халық сотында қызмет етті. 1984-1986 жылдары Қазақстан компартиясы ОК және Алматы обкомы әкімшілік органдарындағы бөлім инструкторы, 1986-1988 жылдары ОК КОКП жанындағы әлеуметтік ғылымдар Академиясының тыңдаушысы (Мәскеу), 1988-1990 жылдары оқытушы, Қазақстан Компартиясы ОК ұлттық қатынастар бойынша идеологиялық бөлімінің инструкторы, 1990-1991 жылдары Қазақ КСР Президент кеңесінің кеңесшісі, 1991-1992 жылдары ҚР Жоғарғы Кеңесінің төраға кеңесшісі болды, 1992-1995 жылдары ҚР Конституциялық соты судья болып қызмет атқарды. 1996-1999 жылдары ҚР Парламент Сенаты депутаты, 1999-2001 жылдары ҚР Парламент Мәжілісінде ҚР Президенті өкілі, 2001-2004 жылдары ҚР Парламентінде ҚР Президенті өкілдігі жетекшісінің орынбасары, 2004-2005 жылдары СҚО бойынша әділет депатаменті басшысының орынбасары, 2005-2008 жылдары ҚР Парламентінде ҚР Президенті өкілдігі жетекшісінің орынбасары, 2008-2014 жылдары ҚР Парламентінде ҚР Президенті өкілдігінің сектор меңгерушісі лауазымын атқарған. ҚР Парламенті Мәжілісі аппараты жетекшісінің орынбасары болды.
«Құрмет» орденімен марапатталған. «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».
57 жыл бұрын (1969) «ForteBank» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Тимур Ризабекұлы ИСАТАЕВ дүниеге келді.
Көкшетау қаласында туған. С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін философия мамандығы бойынша (1991); АҚШ-тың Йель университетін (1993); ING-Bank бизнес мектебін экономика мамандығы бойынша бітірген (2001).
Еңбек жолы: ХВҚ атқарушы директорының кеңесшісі (1993-1996); ING Barings компаниясының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы (1996-1999); «ABN Amro Bank Kazakhstan» ЖАҚ менеджері, басқарма төрағасының орынбасары (1999-2001); «Темірбанк» ААҚ басқарма төрағасының бірінші орынбасары (2001-2003); «АТФБанк» АҚ төрағасының орынбасары (2003); «АТФБанк» АҚ Төрағасының міндетін атқарушы, Басқарма Төрағасы (2003-2006); «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы (2006-2008); «Верный Инвестмент Холдинг» ЖШС бас директоры (2006-2008); «Верный Инвестментс» ЖШС бас директоры (2008-2013); «Альянс Банк» АҚ, «ForteBank» АҚ Басқарма төрағасы (2013-2015); «ForteBank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (2015).
2024 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі қызметінде.
48 жыл бұрын (1978) Болат Өтемұратов қорының директоры Айнұр Бағдатқызы КӘРІБОЗОВА дүниеге келді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясын «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша тәмамдаған. «Болашақ» халықаралық бағдарламасы аясында Лондон экономика мектебінің «Мемлекеттік басқару және менеджмент» мамандығы бойынша магистратурасын бітірген.
Еңбек жолы: 2000-2019 жылдары ҚР Сыртқы істер министрлігінің Консулдық қызмет департаменті, Ақпарат және талдау басқармасы, Қазақстанның Оңтүстік Корея және Ұлыбританиядағы елшіліктерінде қызмет етіп, «Халықаралық бағдарламалар орталығы» акционерлік қоғамы Оқытуды ұйымдастыру және мониторинг департаментінің директоры, «KazakhInvest» АҚ және «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қорының Ұлыбританиядағы өкілдіктерінің басшысы лауазымдарын атқарған. 2019-2022 жылдары «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ (Болашақ бағдарламасы) президенті, 2022-2023 жылдары «М.С. Нәрікбаев атындағы Қазақ мемлекеттік заң университеті» АҚ басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқарған.
2025 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі қызметінде.
46 жыл бұрын (1980) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің коммуникациялар бөлімі меңгерушісінің орынбасары Қайсар ЖҰМАБАЙҰЛЫ дүниеге келді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін журналистика мамандығы бойынша; Алматы үздіксіз білім беру институтын «Қаржыгер» мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: қалалық «Столичное обозрение» газетінде; ТРК 31 арна, ТРК Шахар; «Қазақстан» РТРК, «Хабар» АҚ; инвестициялық-өнеркәсіптік корпорация TSC-тобындағы қоғаммен байланыс бөлімінің қызметкері; Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің баспасөз хатшысы; Астана қаласы әкімінің кеңесшісі; «Вечерняя Астана» газеті редакциясының директоры; Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Талдау және болжау орталығы басшысының орынбасары (2019-2021); «ҚТЖ» ҰК» АҚ БАҚ-пен жұмыс департаментінің директоры (2021-2022); Қазақстан Республикасы Президентінің мүлкін басқару департаменті меңгерушісінің кеңесшісі (2022-2025).
2025 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі қызметінде.
43 жыл бұрын (1983) «Қазмедиа орталығы» басқарушы компаниясы» ЖШС бас директоры Қанат Сәкенұлы ҚАСЫМЖАНОВ дүниеге келді.
Алматы облысында туған. Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетін; Глазго университетін, Адам Смит бизнес мектебін бітірген.
Еңбек жолы: «Казкоммерцбанк» АҚ Алматы филиалында несие менеджері (2004-2005); «Казкоммерцбанк» АҚ бас филиалының корпоративтік байланыстар бөлімінің жетекші менеджері, Алматы қ. (2005-2008); «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бас филиалы, Алматы қ., клиенттердің аға менеджері (2008-2012); «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Клиенттермен байланыс бөлімінің басшысы, бас филиалы, Алматы қ. (2012-2013); Астана қаласы филиалы «Еуразиялық банк» АҚ Корпоративтік бизнес басқармасының басшысы (2013-2016); «Астана» халықаралық қаржы орталығының бас менеджері, Жаһандық нарықтар кеңсесі (2019); Бас қаржы сарапшысы, CONSULT ENGINEERING GROUP LIMITED (Астана халықаралық қаржы орталығының мүшесі) (2019-2020); «Қазмедиа орталығы» басқарушы компаниясы» ЖШС бас директорының қаржы мәселелері жөніндегі орынбасары (2020-2022).
2022 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі қызметінде.
31 жыл бұрын (1995) Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісінің депутаты Ислам Еркінұлы СҰҢҚАР дүниеге келді.
2007 жылы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетін «Филология» мамандығы бойынша тәмамдаған. 2008 жылы Санкт-Петербург мемлекеттік университетінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алды, 2019 жылы Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде гуманитарлық ғылымдар магистрі атанды.
Еңбек жолын «Сана» қоғамдық қорында интервьюер болып бастаған. 2016-2019 жылдары «Қазақстан Халық партиясы» ҚБ Астана қалалық филиалында жауапты ұйымдастырушы, 2018-2021 жылдары ҚР Парламенті Мәжілісі депутатының қоғамдық көмекшісі болған. 2019 жылы Астана қаласындағы А.Қ.Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институтының қазақ және орыс филологиясы кафедрасының оқытушысы, 2019-2021 жылдары «Қазақстан Халық партиясы» ҚБ Орталық Комитеті хатшысының жастар саясаты жөніндегі кеңесшісі, ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығының медиа қолдау және баспа қызметі бөлімінің жетекші сарапшысы болды. 2022 жылы Астана қаласы әкімдігінің «№ 59 мектеп-лицей» ШЖҚ МҚК орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеді. 2022-2023 жылдары Орталық аппараттың ұйымдастыру бөлімі меңгерушісінің орынбасары лауазымын атқарған.
2023 жылғы наурыздан бастап – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Аграрлық мәселелер комитетінің мүшесі. 2023 жылы Қазақстан Халық партиясы Саяси кеңесінің мүшесі және Бюро мүшесі, 2023 жылдан бастап ҚР Парламенті Сенаты жанындағы Жас сарапшылар клубының мүшесі.
Қазіргі қызметін 2023 жылдан бері атқарып келеді.
2022 жылы ҚР Президенті Қ.Ж.Тоқаевтың Алғыс хатымен марапатталған.