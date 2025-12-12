KZ
    12 желтоқсанда республика бойынша қай жолдар ашық, қайсысы жабық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    трасса, закрыта дорога, метель, автомобиль, буран, автожол, жол жабық, боран, көлік
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    2025 жылғы 12 желтоқсанда сағат 07:00–де еліміздің бірнеше өңірінде республикалық маңызы бар жолдардағы қозғалыс қайта жанданды.

    Алматы облысы

    «Қонаев — Күрті» автожолының 0-67-шақырым аралығында барлық көлік түрі үшін жол ашық.

    Қызылорда облысы

    «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1806-шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы — Қызылорда қаласы).

    Ақтөбе облысы

    «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 1153-1240-шақырым аралығы (Ырғыз ауылы — Қызылорда облысының шекарасы).

    Көлік қозғалысын шектеу

    Ауа райының нашарлауына байланысты (қар, боран, көрінудің төмендеуі) Жетісу облысында «Сарыөзек — Көктал» автожолының 40-68-шақырымында, Алтынемел асуы бағытында жүк және қоғамдық көліктерінің қозғалысына шектеу енгізілді.

    Барлық көлік түрі үшін жабылған жолдар

    Ауа райының қолайсыздығына байланысты келесі өңірлерде барлық көлік түрінің қозғалысы шектелді:

    Жамбыл облысы

    • «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының «Қордай асуының жаңа айналма жолы» учаскесі, 159-238-шақырым, Кенен ауылы — Қайнар ауылы аралығы. Қозғалыс ескі Қордай асуы арқылы жүзеге асырылады.

    Жетісу облысы

    • «Сарыөзек — Көктал» автожолы, 0-68-шақырым, Сарыөзек кенті — Алтынемел асуы;

    • «Үшарал — Достық» автожолы, 84-164-шақырым, Көктұма станциясы — Достық станциясы аралығы.

    Абай облысы

    • «Алматы — Талдықорған — Өскемен — Шемонаиха — РФ шекарасы» автожолы, 778-967-шақырым, Аягөз қаласы — Қалбатау ауылы.

    Маңғыстау облысы

    • «Доссор — Құлсары — Бейнеу — Сай-Өтес — Шетпе — Жетібай — Ақтау» автожолы, 338-642-шақырым, Бейнеу ауылы — Шетпе ауылы;

    • «Форт-Шевченко — Таушық — Шетпе» автожолы, 91-161-шақырым, Таушық ауылы — Шетпе ауылы.

    Алматы облысы

    • «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолы, 2295-2380-шақырым, Қаншеңгел — Құрты ауылы;

    • «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолы, 2380-2436-шақырым, Құрты ауылы — Ақсай ауылы.

    Павлодар облысы

    • «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолында «Қалқаман» транспорттық айналымына кіретін учаске жабылды.

    Еске салайық, бұған дейін 12 желтоқсанда Астана қаласы мен 16 өңірде дауылды ескерту жарияланған еді.

