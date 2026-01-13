13 қаңтарда республика жолдарындағы ахуал қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.
Ұлттық компанияның мәліметінше, 2026 жылғы 13 қаңтар сағат 08:00-дегі жағдай бойынша республикалық маңызы бар келесі автожол учаскелерінде көліктің барлық түрі үшін қозғалыс ашық:
Павлодар облысы
• «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 1135-1206-шақырым аралығы (Қарағанды облысының шекарасы – Шідерті елді мекені);
• «Қалқаман – Баянауыл – Үміткер – Ботақара» автожолының 0-231-шақырым (Қалқаман елді мекені – Қарағанды облысының шекарасы);
• «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы (Үрлітөбе БӨП)» автожолының 191-390-шақырымы (Мичурино ауылынан РФ шекарасына дейін);
• «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы (Шарбақты БӨП)» автожолының 0-152-шақырымы (Павлодар қаласынан РФ шекарасына дейін);
• «Атамекен – Ақсу – Көктөбе – Курчатов» автожолының 25-220-шақырымы (Атамекен елді мекені – Абай облысының шекарасы);
• «Павлодар – Шарбақты – РФ шекарасы (Шарбақты БӨП)» автожолының 0-112-шақырымы (Павлодар қаласы – РФ шекарасы);
• «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы (Шарбақты БӨП)» автожолының 200-431-шақырымы (Ақмола облысының шекарасы – Атамекен елді мекені);
• «Атамекен – Ертіс – Русская Поляна» автожолының 0-263-шақырымы (Атамекен елді мекені – РФ шекарасы);
• «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 427-587-шақырымы (Кенжекөл елді мекені – Абай облысының шекарасы).
Абай облысы
• «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 587-733-шақырымы (Павлодар облысының шекарасы – Семей қаласы);
• «Өскемен – Семей» автожолының 103-198-шақырымы (Шығыс Қазақстан облысының шекарасы – Семей қаласы);
• «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 971-1013-шақырымы (Қалбатау ауылы – Шығыс Қазақстан облысының шекарасы).
Қарағанды облысы
• «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 1067-1135-шақырымы (Молодежный елді мекені – Павлодар облысының шекарасы);
• «Қалқаман – Баянауыл – Үміткер – Ботақара» автожолының 231-324-шақырымы (Павлодар облысының шекарасы – Ботақара елді мекені).
Ақмола облысы
• «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолының 16-200-шақырымы (Астана қаласы – Павлодар облысының шекарасы).
Шығыс Қазақстан облысы
• «Өскемен – Риддер – РФ шекарасы» автожолының 15-105-шақырымы (Белоусовка елді мекені – Риддер қаласы);
• «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 1104-1212-шақырымы (Глубокое ауылы – РФ шекарасы);
• «Өскемен – Семей» автожолының 10-103-шақырымы (Герасимовка ауылы – Абай облысының шекарасы);
• «Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катонқарағай – Рахман қайнары» автожолының 166-249-шақырымы (Алтай қаласы – Үлкен Нарын ауылы);
• «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 1013-1062-шақырымы (Абай облысының шекарасы – «Рубеж» бекеті).
Жылдамдықты шектеу
Ақмола облысында ауа райының қолайсыздығына республикалық маңызы бар KAZ-02 «Астана – Көкшетау (айналма жол) – Петропавл – РФ шекарасы (Жаңа Жол өткізу пункті) автожолының 18-232-шақырым аралығында жылдамдық 140 шақ/сағ-тан 90 шақ/сағ-қа дейін төмендетілді. Шектеу көліктің барлық түріне қатысты.
Жабық жолдар
Шығыс Қазақстан облысында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы Осинов асуында уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» авто жолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде қыс аяқталғанша сақталады.
Сонымен бірге «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолындағы жолайрықтың көпір құрылымының шеткі арқалықтары зақымдануына байланысты «Қалқаман» жолайрығы учаскесі жабылды. Атап айтқанда, Қалқаман елді мекеніне кіреберіс пен Астана бағытына шығатын жол уақытша жабық.
Еске салайық, бұған дейін Қазгидромет синоптиктері 14 қаңтарда солтүстік, 15 қаңтарда шығыс өңірлерде түнгі уақытта ауа температурасы 30-38 градус аязға дейін төмендейтінін болжаған еді.