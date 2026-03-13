    09:04, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    13 наурызда елдегі қай жолдарда қозғалыс шектелді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады. 

    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Ауа райының нашарлауына байланысты келесі учаскелерде қозғалыс шектелді:

    Павлодар облысы

    • • «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолындағы «Қалқаман» жолайрығы учаскесінде (Қалқаман кентіне кіреберіс пен Астана бағытына шығар жол) қозғалыс шектелген.
    • Павлодар — Шарбақты — РФ шекарасы» автожолы, 82-112-шақырым (Шарбақты — РФ шекарасы);
    • «Атамекен — Ертіс — РФ шекарасы» автожолы, 0-263-шақырым (Атамекен — РФ шекарасы).

    Ақмола облысы

    • «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолы, 30-92-шақырым (Жібек жолы төлем пункті — Қарағанды облысының шекарасы).

    Қарағанды облысы

    • «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолы, 92-164-шақырым (Ақмола облысының шекарасы — Теміртау төлем пункті);
    • «Астана — Қабанбай батыр — Нұра — Теміртау» автожолы, 101-266-шақырым (Нұра — Теміртау).

    Жетісу облысы

    • «Үшарал — Достық — ҚХР шекарасы» автожолы, 84-164-шақырым (Көктұма станциясы — Достық станциясы).

    Шығыс Қазақстан облысы

    • «Алматы — Талдықорған — Өскемен — Шемонаиха — РФ шекарасы» автожолы, 1194-1212-шақырым (Шемонаиха — РФ шекарасы).

    Қостанай облысы

    • «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автожолы, 340-377-шақырым (Арқалық — Ақмола облысының шекарасы).

    Ұлытау облысы

    • «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автожолы, 138-252-шақырым (Ұлытау — Қостанай облысының шекарасы).

    Еске салайық, бұған дейін синоптиктер 13 наурызға арналған күн райына байланысты Қазақстанның 13 өңірі мен Астанада ескерту жасаған еді.

    Мейірман Лес
