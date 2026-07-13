13 шілде. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 13 шілде күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
55 жыл бұрын (1971) Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Аппараты меңгерушісінің орынбасары Талғат Амангелдіұлы ҚАСЫМБЕКОВ дүниеге келді.
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, филолог, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы; Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, мемлекеттік қызмет менеджері; Мемлекеттік саясаттың ұлттық мектебі (Қазақстан), Ли Куан Ю мемлекеттік саясат мектебін бітірген (Сингапур), мемлекеттік және жергілікті басқару магистрі.
Еңбек жолы: Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде шет тілдері кафедрасының оқытушысы (1993-1998); Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің бас маманы (1998-2001); Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Аппаратының халықаралық қатынастар және хаттама бөлімінің бас консультанты, меңгерушісінің орынбасары (2001-2012); Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Аппаратының халықаралық қатынастар және хаттама бөлімінің меңгерушісі (2012-2025).
2025 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі қызметінде.
49 жыл бұрын (1977) «Хабар» агенттігі» АҚ басқарма төрағасы Кемелбек Бақтығұлұлы ОЙШЫБАЕВ дүниеге келді.
Батыс Қазақстан облысында туған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірген, журналист, Қазақ гуманитарлық заң университетін заңгер мамандығы бойынша, Женева бизнес мектебін (Швейцария) бітірген.
Еңбек жолы: «Интерфакс-Қазақстан ақпарат агенттігі» ЖШС тілшісі (2000-2001); Президенттің кеңесшісі, атқарушы директор — кадрлар департаментінің директоры, «Қазақтелеком» АҚ Корпоративтік сату дирекциясы филиалы бас директорының бірінші орынбасары, «Қазақтелеком» АҚ Корпоративтік сату дирекциясы филиалының бас директоры (2001-2007); «TNS-Phus» ЖШС бас директоры (2007-2009); «2 Day Telekom» ЖШС бас директоры (2009-2011); «Altyntau Resources» АҚ басқарушы директоры (2011-2014); «Қазмедиа орталығы» басқарушы компаниясы» ЖШС бас директорының стратегиялық және коммерциялық қызмет жөніндегі орынбасары; экономикалық мәселелер бойынша; әкімшілік және коммерциялық қызмет бойынша (2014-2015); «Қазмедиа орталығы» басқарушы компаниясы» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары (2015-2016); «Орталық коммуникациялар қызметі» РМК директорының міндетін атқарушы (07.2016-09.2016); «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы» АҚ басқарма төрағасы (2016-2017); «Smartway Systems» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы (2017-2019); «Рухани жаңғыру» Қазақстан әлеуметтік даму институты» КЕАҚ басқарма төрағасы (2019-2020); Қазақстан Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму вице-министрі (2020-2022).
45 жыл бұрын (1981) «Қазаэронавигация» РМК басқарушы директоры Аслан Айтқалиұлы УРМАНОВ дүниеге келді.
Ол Алматы экономика және статистика институтын (2002) бухгалтерлік есеп және аудит мамандығы бойынша; ал Қазақ құқық және халықаралық қатынастар институтын (2007) «құқықтану» мамандығы бойынша бітірген.
Жұмыс тәжірибесі: Павлодар облыстық мемлекеттік сатып алу департаментінің мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы; Павлодар облыстық мемлекеттік сатып алу департаментінің бастығы (08.2019-01.2023); «KEGOC» АҚ маркетинг қызметінің бастығы (01.2023-09.2025).
2025 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі қызметінде.