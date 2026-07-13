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    13 шілдеде ел аумағында екі орман өрті тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 13 шілдеде еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында екі орман өрті тіркелді.

    13 шілдеде ел аумағында екі орман өрті тіркелді
    Фото: Yonatan Sindel/Flash90

    Өңірлер бойынша:

    • Жетісу облысында — бір өрт;
    • Павлодар облысында — бір өрт.

    Экология министрлігінің мәліметінше, өрт ошақтары «Қазавиаорманқорғау» РМҚК-ның әуе патрульдеуі барысында және ерте анықтау жүйелері арқылы дер кезінде анықталып, жедел әрекет ету нәтижесінде қысқа уақыт ішінде оқшауланды.

    Өртті сөндіру жұмыстарына мемлекеттік орман күзетінің қызметкерлері, «Қазавиаорманқорғау» РМҚК-ның әуе өрт сөндіру десанттары, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тікұшағы, арнайы техникалар мен ТЖД-нің қызметкерлері және техникасы жұмылдырылды.

    Еске салайық, бұған дейін 10 шілде күні Қазақстанның мемлекеттік орман қоры аумағында төрт орман өрті тіркелгенін хабарлағанбыз.

    Өрт Орман ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар