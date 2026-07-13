13 шілдеде ел аумағында екі орман өрті тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 13 шілдеде еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында екі орман өрті тіркелді.
Өңірлер бойынша:
- Жетісу облысында — бір өрт;
- Павлодар облысында — бір өрт.
Экология министрлігінің мәліметінше, өрт ошақтары «Қазавиаорманқорғау» РМҚК-ның әуе патрульдеуі барысында және ерте анықтау жүйелері арқылы дер кезінде анықталып, жедел әрекет ету нәтижесінде қысқа уақыт ішінде оқшауланды.
Өртті сөндіру жұмыстарына мемлекеттік орман күзетінің қызметкерлері, «Қазавиаорманқорғау» РМҚК-ның әуе өрт сөндіру десанттары, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тікұшағы, арнайы техникалар мен ТЖД-нің қызметкерлері және техникасы жұмылдырылды.
Еске салайық, бұған дейін 10 шілде күні Қазақстанның мемлекеттік орман қоры аумағында төрт орман өрті тіркелгенін хабарлағанбыз.