    13 желтоқсанда

    13 желтоқсанда республика жолдарындағы ахуал қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM –  «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    Ұлттық компанияның мәліметінше, 2025 жылғы 13 желтоқсанда таңертең ауа райына жақсаруына байланысты келесі өңірлердегі жолдарда көлік қозғалысы қайта жанданды:

    Ақмола облысы

    • «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолы, 30-92-шақырым аралығы, Жібек Жолы ақы алу пункті – Қарағанды облысының шекарасы.

    Қарағанды облысы

    • «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолы, 92-164-шақырым аралығы, Анар станциясы – Теміртау ақы алу пункті.

    Шығыс Қазақстан облысы

    • «Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катонқарағай – Рахман қайнары» автожолы, 6-166-шақырым аралығы, Ушановское ауылы – Алтай қаласы.

    Қызылорда облысы

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолы, 1 240-1 646-шақырым аралығы, Ақтөбе облысының шекарасы – Жосалы ауылы.

    Ақтөбе облысы

    • осы автожолдың 1 153-1 240-шақырым аралығы, Ырғыз ауылы – Қызылорда облысының шекарасы.

    Жабық жолдар

    Ауа райының қолайсыздығына байланысты келесі өңірлердегі жолдарда барлық көлік түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізілді:

    Абай облысы

    • «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсанды айналма жолы – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолы, 756-906-шақырым аралығы, Семей қаласы – Қалбатау ауылы;

    • осы автожолдың 915-1 002-шақырым аралығы, Қалбатау ауылы – Көкпекті ауылы;

    • «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолы, 778-967-шақырым аралығы, Аягөз қаласы – Қалбатау ауылы.

    Жетісу облысы

    • «Үшарал – Достық» автожолы, 84-164-шақырым аралығы, Көктума станциясы – Достық станциясы.

    Ұлытау облысы

    • «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолы, 751-788-шақырым аралығы, Жаңаарқа кенті – Қарағанды облысының шекарасы.

    Қарағанды облысы

    • осы автожолдың 788-906-шақырым аралығы, Ұлытау облысының шекарасы – Топар ауылы;

    • 1 067-1 135-шақырым аралығы, Молодежный кенті – Павлодар облысының шекарасы;

    • «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолы, 357-592-шақырым аралығы, Ақсу-Аюлы кенті – Балқаш қаласы;

    • осы автожолдың 592-738-шақырым аралығы, Балқаш қаласы – Сарышаған кенті.

    Павлодар облысы

    • «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолы, 1 135-1 206-шақырым аралығы, Қарағанды облысының шекарасы – Шідерті кенті;

    • «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолындағы «Қалқаман» көлік айрығы (Қалқаман кентіне кіреберіс және Астана қаласы бағытындағы шығаберіс) жабық.

    Еске салайық, 13 желтоқсан, сенбі күні Астанада және Қазақстанның 16 облысында ауа райына байланысты ескерту жасалған еді.

