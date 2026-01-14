14 қаңтарда елдегі қай жолдарда қозғалыс тәртібі өзгерді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.
Ұлттық компанияның мәліметінше, 2026 жылғы 14 қаңтар таңғы уақытта бірнеше өңірдегі республикалық маңызы бар автожолдарда көліктің барлық түрі үшін қозғалыс ашылды.
Алматы облысы
• «Алматы — Талдықорған — Өскемен — Шемонаиха — РФ шекарасы» автомобиль жолының 25-67-шақырым аралығындағы учаскесі (Алматы ақы алу пунктінен Қонаев қаласына дейін);
• «Алматы — Шелек — Қорғас» автомобиль жолының 24-118-шақырым аралығындағы учаскесі (Арман ақы алу пунктінен Лавар елді мекеніне дейін).
Жетісу облысы
• «Үшарал — Достық» автожолының 84-164-шақырым аралығындағы учаскесі (Көктұма ауылы — Достық стансасы).
Батыс Қазақстан облысы
• «Атырау — Орал» автожолының 492-371-шақырым аралығы (Орал қаласы — Чапаев ауылы);
• «Чапаев — Жалпақтал — Казталовка — РФ шекарасы» автожолының 0-201-шақырым аралығы (Чапаев ауылы — Казталовка елді мекені);
• «Атырау — Орал» автожолының 371-189-шақырым аралығы (Чапаев ауылы — Атырау облысының шекарасы).
Атырау облысы
• «Атырау — Орал — РФ шекарасы» автожолының 67-178-шақырым аралығы (Махамбет елді мекенінен Индер елді мекеніне дейін);
• «Атырау — Орал — РФ шекарасы» автожолының 179-189-шақырым аралығы (Индербор кентінен Батыс Қазақстан облысының шекарасына дейін).
Жабық жолдар
Атырау облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Атырау — Орал — РФ шекарасы» автожолының 67-178-шақырым аралығындағы учаскесінде (Махамбет елді мекенінен Индер елді мекеніне дейін) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізілді.
Шығыс Қазақстан облысында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы Осинов асуында уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» авто жолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде қыс аяқталғанша сақталады.
Сонымен бірге «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолындағы жолайрықтың көпір құрылымының шеткі арқалықтары зақымдануына байланысты «Қалқаман» жолайрығы учаскесі жабылды. Атап айтқанда, Қалқаман елді мекеніне кіреберіс пен Астана бағытына шығатын жол уақытша жабық.
Ауа райы
2026 жылғы 14 қаңтарда Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау және Түркістан облыстарының кей жерінде қар мен боран болжанып отыр.
Сол себепті жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескерулеріңізді сұраймыз, — делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер Астана мен 13 өңірде көктайғақ, тұман және боранға байланысты ескерту жасаған еді.