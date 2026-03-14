    09:15, 14 Наурыз 2026 | GMT +5

    14 наурызда республика бойынша қай жолдар ашық, қайсысы жабық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Ұлттық компанияның мәліметінше, келесі республикалық маңызы бар автожолдарда жеңіл автокөліктердің қозғалысына рұқсат етілді:

    Абай облысы

    • «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсанды айналма жолымен – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 587-733-шақырымы (Павлодар облысының шекарасы — Семей қаласы);

    • «Өскемен – Семей» автожолының 103-198-шақырымы (ШҚО шекарасы — Семей қаласы);

    • «Семей – Қайнар» автожолының 8-266-шақырымы (Семей қаласы — Қайнар ауылы).

    Шығыс Қазақстан облысы

    • «Өскемен – Семей» автожолының 12-103-шақырымы (Қазачье ауылына бұрылыс – Абай облысының шекарасы).

    Павлодар облысы

    • «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсанды айналма жолымен – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 426-587-шақырымы (Кенжекөл кенті — Абай облысының шекарасы).
    • Осы жолдың 525-587-шақырым аралығы (Аққулы ауылы – Абай облысының шекарасы).

    Жабық жолдар

    Қолайсыз ауа райына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожол учаскелерінде қозғалысқа шектелді:

    Ақмола облысы

    • «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай – РФ шекарасы» автожолының 346-407-шақырымы (Жақсы кенті – Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы).

    Солтүстік Қазақстан облысы

    • «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай – РФ шекарасы» автожолының 407-429-шақырымы (Чистополье ауылы – Ақмола облысының шекарасы).

    Павлодар облысы

    • «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолындағы «Қалқаман» жолайрығы учаскесінде (Қалқаман кентіне кіреберіс пен Астана бағытына шығар жол) қозғалыс шектелген.

    Еске салайық, синоптиктер 14 наурызда Қазақстанның 13 облысында және Астанада ауа райына байланысты ескерту жасады.

    Мейірман Лес
    
    
