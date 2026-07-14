14 шілде. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 14 шілде күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
58 жыл бұрын (1968) Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің бастығы Қанат Тұрсымбайұлы СҮЛЕЙМЕНОВ дүниеге келді.
Павлодар қаласында дүниеге келген. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Алматы жоғары полиция училищесін құқықтану мамандығы бойынша бітірген (1995).
Еңбек жолы: ПМК-1913 тресінің кірпіш қалаушысы (1985-1986); Павлодар облыстық атқару комитеті ішкі істер басқармасының АП-162/1 мекемесінің бақылаушысы (1989-1991); Павлодар облысы бойынша ішкі істер органдарының және Мемлекеттік тергеу комитетінің тергеуші лауазымдарында қызмет (1994-1997); Ақмола облысы Ішкі істер басқармасының аға тергеушісі (1997-1998); Астана қаласының ұлттық қауіпсіздік органдарында әртүрлі лауазымдарда жұмыс (1998-2019); ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Ұлттық бюросының және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана қаласы бойынша 1-ші департаментінің Тергеу басқармасының басшысы (2019-2020); Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Атырау облысы бойынша департаментінің басшысы (2020-2022); Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сотқа дейінгі тергеп-тексеру қызметінің басшысы, Астана қаласы (2022-2024).
2024 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі қызметінде.
52 жыл бұрын (1974) Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ҚАЖ департаментінің бастығы Мұрат Сабырұлы НӘРКЕНОВ дүниеге келді.
Көкшетау облысында туған. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Академиясының Заң институтын бітірген.
Еңбек жолы: Солтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті СҚО ІІБ ЖПБ бастығының кезекші көмекшісі (1997-1998); ЕС-164/9 мекемесінде колония бастығының жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары, Солтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер басқармасы жанындағы ЕС-164/8 УИС мекемесінде колония бастығының жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары (1998-1999); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ҚБЖК «Еңбек — Қызылжар» ММ No6 филиалының бастығы (1999-2001); Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ЕС-164/6 УКУИС мекемесінің сотталғандардың еңбегін ұйымдастыру және жалпы мәселелер жөніндегі колониясы бастығының орынбасары (2002-2004); Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ЭС-164/1 УКУИС мекемесі бастығының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары (2004-2005); Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ЕС-164/1 УКУИС мекемесінің тергеу изоляторы бастығының режим және қауіпсіздік жөніндегі орынбасары (2005-2011); Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ЕС-164/9 ДУИС мекемесінің бастығы (2011-2014); Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ЕС-164/3 ДУИС мекемесінің басшысы (2014-2016); Солтүстік Қазақстан облысы бойынша БАЖ департаменті басшысының орынбасары (2016-2019); Қызылорда облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің бастығы (2019); Қызылорда облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті басшысының орынбасары (2019-2024).
2024 жылдың қыркүйек айынан бастап қызметінде.
50 жыл бұрын (1976) Алматы қаласы Наурызбай ауданының әкімі Назира Асылбекқызы ТОҒЫЗБАЕВА дүниеге келді.
Қызылорда қаласында туған. Қызылорда политехникалық институтын «Экономика және басқару» мамандығы бойынша, Қазақ гуманитарлық-заң университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аспирантурасын бітірген. Экономика ғылымдарының кандидаты.
Еңбек жолы: 1998 жылы «Казагропромбанк» АҚ Ақтөбе қалалық филиалының клиенттерге қызмет көрсету маманы; 1999 жылы «Бейбарс» ЖШС есепші; 1999 жылы Қызылорда әкімі аппаратының қалалық экономика бөлімінің маманы; 2000 жылы Қызылорда облысы әкімі аппаратының ақпараттық-талдау тобының жетекші маманы; 2001 жылы Қызылорда облысы әкімі аппаратының индустриалды даму бөлімінің жетекші маманы; 2002 жылы Қызылорда облысы әкімі аппаратының индустриалды даму бөлімінің бас маманы; 2003 жылы «ECOTERA» ЖШС маманы; 2004 жылы «DZET GROUP» ЖШС Тәуелсіз сараптама орталығының сарапшы-экономисті; 2005 жылы Буындар аурулары институтының қаржы директоры; 2008 жылы ШЖҚ «Алматы қаласының салынып жатқан метрополитенінің дирекциясы» КМК жоспарлау-қаржы бөлімінің жетекші экономисті; 2008 жылы ШЖҚ «Алматы қаласының салынып жатқан метрополитенінің дирекциясы» КМК жоспарлау-экономикалық бөлімінің жетекші экономисті; 2008 жылы ШЖҚ «Алматы қаласының салынып жатқан метрополитенінің дирекциясы» КМК жоспарлау-экономикалық бөлімінің бастығы; 2009 жылы «Roberts healthcare Kazakhstan» ЖШС қаржы директоры; 2016 жылы Алматы қаласы әкімінің бас инспекторы; 2020 жылы Алматы қаласы Қоғамдық даму басқармасы басшысының орынбасары; 2021 жылы Алматы қаласы Әлеуметтік әл-ауқат басқармасының басшысы; 2022 жылдың маусым айынан бастап, Алматы қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы.
2023 жылдың мамыр айынан бастап қазір қызметінде.
49 жыл бұрын (1977) — Respublica партиясының Орталық аппаратының басшысы — партия төрағасының орынбасары Жанат Маратұлы ЫСҚАҚОВ дүниеге келді.
Қарағандыда дүниеге келген. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін (1998), экономист; Қарағанды экономика университетін (2006), заңгер мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: Қарағанды қаласының өнеркәсіп және коммуналдық меншік бөлімінің жетекші маманы (1999-2000); Қарағанды облысының экономика, өнеркәсіп және кәсіпкерлікті дамыту бөлімінің жетекші, аға, бас маманы, экономика және кәсіпкерлікті дамыту бас басқармасының бас маманы (2000-2002); Қарағанды облысы әкімі аппаратының әлеуметтік бағдарламаларды талдау және мониторинг бөлімінің бас маманы-инспекторы, басшысы, халықты әлеуметтік қорғау бөлімінің басшысы (2002-2009); Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары (2009); әкімнің кеңесшісі (2009-2010); Қарағанды облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары (2010-2011); Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы ауданның әкімі (2011-2013); Қарағанды облысы әкімі аппаратының басшысы (2013-2020); Мемлекеттік инспектор, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік бақылау департаменті басшысының орынбасары (2020-2024); «Республика партиясы» үкіметтік емес ұйымының орталық аппаратының басшысы (2024-2026).
2026 жылдың шілде айынан бастап қазіргі қызметінде.
34 жыл бұрын (1992) Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Экономикалық интеграция департаментінің директоры Нұрислам Марксұлы ҚАУСАН дүниеге келді.
Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономика университетін бітірген.
Еңбек жолы: Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Экономикалық және экономикалық даму министрлігінің Экономикалық интеграция департаментінде бухгалтер, инспектор, бөлім меңгерушісі (2014-2021); Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінде кеңесші, бөлім меңгерушісі (2021-2022); Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Цифрландыру департаменті директорының орынбасары (2022-2023); Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің қызметін қолдау департаменті директорының орынбасары (2023-2024); Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Экономикалық интеграция департаменті директорының орынбасары (2024-2025).
2025 жылдың тамыз айынан бастап қазіргі қызметінде.
68 жыл бұрын (1958-2025) Қазақстан мұнай өнеркәсібінің ардагері, геологиялық барлау және мұнай өндіру маманы, мұнай өндіруші кәсіпорындардың басшысы Кенжебек Ниязұлы ИБРАШЕВ дүниеге келді.
Гурьев (қазіргі Атырау) облысында дүниеге келген. И. М. Губкин атындағы Мәскеу мұнай-химия және газ өнеркәсібі институтын мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылаушы мамандығы бойынша бітірген (1981).
Еңбек жолы: дизельді қозғалтқыштың машинисі, Каспий мұнай барлау экспедициясының мотористі (1975); «Ембімұнай» ПО Балықшы бұрғылау басқармасының бұрғылаушы көмекшісі, бұрғылаушы, бұрғылау шебері, РИТС бастығы, бөлім бастығы, бас технологы (1981-1988); Каспий мұнай барлау экспедициясының бас инженері (1988); «Ембімұнай» ПО Балықшы УБР бас инженері, бастығы (1988-1993); «Қазақстанкаспишельф» АҚ Атырау филиалының директоры (1993-1996); «Қазақстанкаспишельф» АҚ барлау жөніндегі вице-президенті (1996-1997); «Қазақстанкаспишельф» АҚ президенті (1997-1998); OKUS консорциумының әкімшілік менеджері, бизнесті қолдау жөніндегі менеджері (1998-2001); Бизнесті дамыту жөніндегі менеджер, Аджип ҚКО жаңа жобалар бойынша аймақтық директоры (2001-2005); «ҚазМұнайТеңіз» ҰК» АҚ бас директоры (2005-2006); «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ барлау және өндіру жөніндегі вице-президенті (2007-2009); «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ бас директоры (2009-2011); «ҚазМұнайГаз» ҰК еншілес кәсіпорны — «ҚазМұнайТеңіз» ҰК» АҚ бас директоры (2011-2012); «KazEnergy» заңды тұлғасы төрағасының кеңесшісі (2013); «PSA» ЖШС бас директоры (2013-2017); Қазақстан-Британ техникалық университетінің президенті (2017-2021); Kazenergy қауымдастығының бас директоры (2021-2024).
«Құрмет» (1997), «Парасат» (2010), «Барыс» ордендерімен марапатталған.