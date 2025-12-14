KZ
    10:00, 14 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    14 желтоқсанда еліміздегі қай жолдарда көлік қозғалысы шектелді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Ұлттық компанияның мәліметінше, ауа райының қолайсыздығына байланысты келесі жолдарда жүк және қоғамдық көліктердің қозғалысы шектелді:

    Ақтөбе облысы

    • «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы (Құрманғазы бақылау-өткізу пункті)» автожолы, 104-181-шақырым (Қандыағаш қаласы – Шұбарқұдық кенті);

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолы, 776-965-шақырым («ЭКОойл» ЖҚС – Қарабұтақ кенті);

    • «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы» автожолы, 181-254-шақырым (Шұбарқұдық – Қарауылкелді).

    Атырау облысы

    • «Ақтөбе – Атырау – Астрахань» автожолы, 254-337-шақырым (Қарауылкелді – Атырау облысының шекарасы);

    • «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы» автожолы, 337-517-шақырым (Доссор кенті – Сағыз ауылы).

    Барлық көлік түрі үшін жабық жолдар

    Атырау облысы

    • «Атырау – Орал» автожолы, 14-189-шақырым (Алмалы ауылы – Индер ауданы).

    • «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолы, 3-210-шақырым (Доссор кенті – Маңғыстау облысының шекарасы).

    Маңғыстау облысы

    • осы автожолдың 210-332-шақырымы (Атырау облысының шекарасы – Бейнеу ауылы).

    Алматы облысы

    • «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолы, 2214-2295-шақырым (Жамбыл облысының шекарасы – Қаншеңгел ауылы).

    Жамбыл облысы

    • «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолы, 2005-2152-шақырым (Қарағанды облысының шекарасы – Бурылбайтал ауылы, Қарағанды бағытына);

    • осы жолдың 2214-2252-шақырымы (Бурылбайтал ауылы – Алматы облысының шекарасы).

    Абай облысы

    • «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолы, 1013-1062-шақырым (Абай облысының шекарасы – Рубеж бекеті);

    • «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолы, 756-910-шақырым (Семей – Қалбатау).

    Батыс Қазақстан облысы

    • «Қазталов – Жәнібек – РФ шекарасы» автожолы, 0-158-шақырым;

    • «Өнеге – Бисен – Сайқын» автожолы, 1-103-шақырым;

    • «Орал – Тасқала – РФ шекарасы» автожолы, 4-104-шақырым;

    • «Ақтөбе – Атырау – РФ шекарасы» автожолы, 189-375-шақырым (Чапаево – Атырау облысының шекарасы).

    Қызылорда облысы

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолы, 1240-1806-шақырым (Ақтөбе облысының шекарасы – Қызылорда қаласы).

    Ақтөбе облысы

    • осы автожолдың 1153-1240-шақырымы (Ырғыз кенті – Қызылорда облысының шекарасы);

    • «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолы, 526-610-шақырым;

    • «Ақтөбе – Атырау – Астрахань» автожолы, 254-337-шақырым.

    Қарағанды облысы

    • «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолы, 248-359-шақырым (Атамекен ауылы – Ақсу-Аюлы кенті).

    Еске салайық, синоптиктер 14 желтоқсанда Астанада және Қазақстанның 16 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жасаған еді.

