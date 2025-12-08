15 жасар бельгиялық екінші докторлық дәрежесін алып, үшіншіcіне дайындалып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — 15 жастағы Лоран Симонс екінші докторлық дәрежесін қорғады және медицина мен жасанды интеллект саласындағы зерттеулерді біріктіретін үшінші докторлық дәрежесімен жұмыс істеп жатыр.
Bild мәліметінше, бельгиялық Лоран Симонс екінші докторлық дәрежесін 15 жасында алған. Ол алғашқы докторлық дәрежесін 12 жасында қорғады. Лоран мектеп аттестатын сегіз жасында алған, 11 жасында магистр дәрежесіне ие болды, ал қазіргі уақытта Мюнхендегі Гельмгольц орталығында медицина мен жасанды интеллект үйлесімін зерттеп, үшінші докторлық дәрежесін алуға дайындалып жатыр.
— Мен Майкл Джордан сияқты секіріп, олимпиадашылар сияқты жүгіретін суперадамдарды жаратқым келеді, — деп баяндады Лоран.
Жасөспірімнің соңғы диссертациясы теориялық кванттық физикаға арналған. Ол бұрын эксперименттік физика бойынша диссертация қорғаған.
Лоранның айтуынша, оған өзінің фотографиялық жады мен күрделі құбылыстар арасындағы байланысты тез таба білу қабілеті көмектесіп отыр.
Лоранның ата-анасы оның ерекше қабілеттері ерте жастан байқалғанын атап өтті. Ол мектепке төрт жасында барды, ал алты жасында жеке оқытатын гимназияға түсті. Сегіз жасында емтихандар тапсырды, ал тоғыз жасында университетке түсті, ал 12 жасында Макс Планк институты тарихындағы ең жас докторанттардың бірі болды.
Бұдан бұрын Қытайда алғаш рет робот докторантураға қабылданғаны белгілі болды.