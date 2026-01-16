16 қаңтар. Тұлғалар туған күн
Бүгін, яғни 16 қаңтар күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? ҚазАқпарат оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
60 жыл бұрын (1966) «Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» АҚ президенті Біржан Бисекенұлы КАНЕШЕВ дүниеге келді.
Саратов политехникалық институтын (1990), Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқарудың ұлттық жоғары мектебін (1997) және Массачусетс университетінің А. П. Слоан атындағы басқару мектебін (2006) бітірген.
Еңбек жолы: СарПТИ комсомол комитетінің хатшысы (1988-1989); Александров-Гай автомобиль көлігін пайдалану кәсіпорнының бухгалтері, бөлім бастығы (1990-1994); Орал қалалық әкімшілігінің бас маманы, бөлім бастығы (1994-1995); Батыс Қазақстан облыстық әкімшілігінің өнеркәсіп және қаржы бөлімі бастығының орынбасары (1995); «Бөбек» қайырымдылық қорының Батыс Қазақстан өкілдігінің атқарушы директоры (1995-1996); Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің бас маманы, бөлім бастығы, әкімшілік басшысы, стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаментінің директорының орынбасары (1997-1999); Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация вице-министрі (1999-2000); Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі хатшылығының меңгерушісі (2001-2002); Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі (2002-2003); Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпараттандыру агенттігінің төрағасы (2003-2004); Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы (2007); «Самұрық холдингі» АҚ басқарушы директоры (2007-2008); Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары (2008-2009); «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ басқарма төрағасының орынбасарының кеңесшісі, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің кеңесшісі (2009-2012); Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары (2012-2013); Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің төрағасы (2013-2014); Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің төрағасы (2014-2017); «Қазақинвест» ұлттық компаниясы» АҚ басқарма төрағасының орынбасары (2017-2025).
2025 жылдың қазан айынан бастап қазіргі қызметінде.
58 жыл бұрын (1968) Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Қабыкенқызы ЖАКУПОВА дүниеге келді.
Қарағанды облысында туған. Целиноград мемлекеттік педагогикалық институтын (1991); Алматы экономика және статистика академиясын бітірген (2006).
Еңбек жолы: ұзартылған күн тобының мұғалімі, Караой бастауыш мектебінде бастауыш сынып мұғалімі (1984-1986); № 16, № 36 орта мектептерде математика пәнінің мұғалімі (1991-1995); «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» МКҚК Ақмола қалалық филиалының жедел есеп бөлімінің бас маманы (1997-1998); «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» МКК Ақмола (Астана) қалалық филиалының бас маманы, экономикалық талдау бөлімінің бастығы, директорының орынбасары (1998-2001); «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» МКК Ақмола облыстық филиалының директоры (2001-2008); Актерлік өнер Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру департаментінің директоры, директоры (2008-2011); «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Жобалық кеңсесінің бағдарламалар бөлімінің басшысы (2011-2013); Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі (2013-2014); Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің орынбасары (2014-2017); Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі (2017-2019); БҰҰДБ аға сарапшысы (2020-2023); Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Халықтың әлеуметтік осал санаттарының құқықтары жөніндегі уәкіл (2023).
Қазіргі қызметін 2023 жылдың қыркүйек айынан бері атқарып келеді.
51 жыл бұрын (1975) Маңғыстау облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының бастығы Бейнеубек Көңлімқосұлы ӘБІЛОВ дүниеге келді.
Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында дүниеге келген. Ақтау мемлекеттік университетін (1998) «PSiEG» мамандығы бойынша; Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін (2003) «Құқықтану» мамандығы бойынша; Каспий мемлекеттік технология және инжиниринг университетін (2012) «Құрылыс инженері» мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: Ақтау қаласы әкімшілігінің жастар, туризм және спорт бөлімінің маманы (1995-1996); Ақтау қаласы әкімшілігінің жастар, туризм және спорт бөлімінде күрес және ауыр атлетикадан жаттықтырушы (1996); «Кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру және тарату агенттігі» АҚ маманы (1998-1999); «Шағырлы-шөмішті» ЖШС банкроттық жөніндегі сенімгері (1999-2000); «Жолаушы» АҚ банкроттық жөніндегі басқарушысы (2000-2002); «Каскор-Динаф» ААҚ банкроттық жөніндегі басқарушысы (2002-2003); «Ремгазмонтаж» ЖАҚ банкроттық жөніндегі басқарушысы (2003-2004); «Пластик Масс Зауыты» ЖШС банкроттық жөніндегі басқарушысы (2004-2005); «Маңғыстау облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс қадағалау департаменті» мемлекеттік мекемесінің бас маманы (2007-2008); «Маңғыстау облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс қадағалау департаменті» мемлекеттік мекемесінің бас маманы, бөлім басшысы, басшысының орынбасары (2008-2011); Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаментінің лицензиялау және сертификаттау бөлімінің бастығы, директорының міндетін атқарушы (2011-2012); Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық комитетінің Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаментінің басшысы (2012-2015); «Маңғыстау облысының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы департаменті» мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы (2015-2017); Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының әкімі (2017-2023).
2025 жылдың маусым айынан бастап қазіргі қызметінде.
49 жыл бұрын (1977) Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі Ербол Дүйсебайұлы ОСПАНОВ дүниеге келді.
Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. 1998 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін «Қолданбалы математика» мамандығы бойынша, 2002 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетін «Қаржы және несие» мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын 1999 жылы «Казгипрожелдортранс» темір жол көлігінің нысандары мен ақпараттық жүйелерін жобалаудың қазақстандық техникалық-экономикалық зерттеулер институты» АҚ-да 1-санатты инженер болып бастады. 2000-2001 жылдары «Казгипрожелдортранс» темір жол көлігінің нысандары мен ақпараттық жүйелерін жобалаудың қазақстандық техникалық-экономикалық зерттеулер институты» АҚ филиалының жетекші инженері. 2001-2006 жылдары «Қазақстан темір жол көлігі ғылыми-зерттеу институты» ЖШС жобалар жетекшісі болып жұмыс істеді. 2006-2007 жылдары «Қаржы жүйелерін ақпараттандыру орталығы» АҚ ақпараттық жүйелерді әзірлеу басқармасының жүйелік талдау және бизнес жоспарлау бөлімінің жетекші инженер-жобалаушысы. 2007-2010 жылдары «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ-да жұмыс істеді, онда мемлекеттік органдардың АКТ-бөлімшелерін құру департаментінің бас маманы, мемлекеттік органдардың АКТ-бөлімшелерінің жұмыс істеуі жөніндегі бағдарламаның АКТ-процестерінің бас менеджері, құзырет орталығы директорының орынбасары, құзырет орталығының директоры лауазымдарын атқарды. 2010-2012 жылдары «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ басқарушы директоры, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту департаментінің директоры қызметтерін атқарды. 2012-2016 жылдары «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» РМҚК-да бас директордың бірінші орынбасары, бас директордың орынбасары болып жұмыс істеді. 2016-2020 жылдары «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ вице-президенті, бірінші вице-президенті, президенті қызметтерін атқарды.
Қазіргі қызметін 2024 жылдың сәуір айынан бері атқарып келеді.
49 жыл бұрын (1977) Ақтөбе облысы прокурорының бірінші орынбасары Талғат Айтбайұлы ӘЛІБАЕВ дүниеге келді.
Қызылорда қаласында туған. Қазақ мемлекеттік заң университетін, Құқықтану (1998); Каспий инжиниринг және жаңа технологиялар университетін, муниципалдық басқаруды (2015); Ресей Федерациясы Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясын бітірген, іскерлік әкімшілендіру магистрі (2020).
Еңбек жолы: Қызылорда қаласы прокурорының көмекшісі (1998); Целинный көлік прокуратурасы бөлімінің аға прокуроры; Целинный көлік прокурорының кадрлар жөніндегі аға көмекшісі; Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының мемлекеттік органдар қызметіндегі заңдылықты қадағалау департаментінің бөлім прокуроры, бөлімнің аға прокуроры, әлеуметтік саладағы заңдылықты қадағалау бөлімінің бастығы; Маңғыстау облысы Ақтау қаласының прокуроры; Нұр-сұлтан қаласы «Есіл» ауданының прокуроры; Қызылорда облысы прокурорының орынбасары; Қызылорда облысы прокурорының бірінші орынбасары (2019-2021).
2023 жылдың қараша айынан бастап қазіргі қызметінде.
42 жыл бұрын (1984) Қазақстан Республикасының Әзербайжан Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Әлім Дәуренұлы БАЙЕЛ дүниеге келді.
Жамбыл облысы, Тараз қаласында туған. Таяу Шығыс техникалық университетін (Анкара, Түркия) іскерлік басқару мамандығы бойынша бітірген; Джордж Вашингтон университетінің мемлекеттік басқару магистрі (Вашингтон, АҚШ). Қазақстан Республикасы Президентінің жастар кадр резервінің мүшесі.
Кәсіби тәжірибесі: Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің сарапшысы (2012-2014); Түркі академиясы халықаралық қатынастар орталығының директоры (2014-2015); Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлігі Халықаралық ынтымақтастық департаментінің басшысы (2016 ж.); Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Халықаралық ынтымақтастық басқармасының басшысы, Стратегиялық даму департаментінің басшысы (2016-2018); Қазақстан Республикасының Түркиядағы Елшілігінің саяси мәселелер жөніндегі бірінші хатшысы (2018-2020); Ыстамбұлдағы Қазақстан Республикасының Бас консулы (2020-2023).
Қазіргі қызметін 2023 жылдың сәуірінен бастап атқарып келеді.
41 жыл бұрын (1985) «ALMEX Holding Group» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Бекжан Олжаұлы ПИРМАТОВ дүниеге келді.
Қазақ экономикалық университетін (2005), Джордж Вашингтон университетінің бизнес мектебін (2009) бітірген.
Еңбек жолы: «Caspian Bank» АҚ корпоративтік қатынастар бөлімінің менеджері (2004); «TuranAlem Bank» АҚ халықаралық қатынастар және сауда қаржыландыру бөлімінің бас маманы (2005-2007); «HSBC Kazakhstan» ЕБ АҚ көлік, телекоммуникация және логистика секторындағы корпоративтік клиенттер бөлімінің корпоративтік директоры, ірі корпоративтік клиенттер бөлімінің бастығы (2010-2015); «Казкоммерцбанк» АҚ корпоративтік бизнес бөлімінің директоры (2015-2016); Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ), бас банкир (2016-2018); «Цеснабанк» АҚ (атауы «First Heartland Jysan Bank» АҚ болып өзгертілген) басқарма төрағасы (2019); «First Heartland Jysan Bank» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының кеңесшісі (2019-2020); «First Heartland Jysan Invest» АҚ Басқарма төрағасы (2019-2020); «ForteBank» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі (2020-2022); «ForteBank» АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы, «ForteBank» АҚ Басқарма төрағасы (2022-2024).
2025 жылдың желтоқсан айынан бастап қазіргі қызметінде.