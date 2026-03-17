KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:55, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    17 наурызда елдегі қай жолдар жабық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    17 наурызда елдегі қай жолдар жабық
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    2026 жылғы 17 наурыз сағат 08:00–дегі жағдай бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты келесі республикалық автожол учаскелерінде қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді:

    Ақтөбе облысы

    • «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 776-1153- шақырым аралығы («ЭКО Ойл» жанармай құю бекеті — Ырғыз ауылы аралығы);

    • «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ» автожолының 5-234-шақырым аралығы (Қарабұтақ ауылы — Қостанай облысының шекарасы).

    Қостанай облысы

    • «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ» автожолының 234-501-шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы — Рудный қаласы);

    • «Қостанай — Әулиекөл — Сұрған» автожолының 8-218-шақырымы (Тобыл қаласы — Октябрьское ауылы);

    • «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы» республикалық маңызы бар автожолының 555-682-шақырымы (Тобыл қаласы — Сарыкөл ауылы).

    Павлодар облысы

    * «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолындағы «Қалқаман» жолайрығы учаскесінде (Қалқаман кентіне кіреберіс пен Астана бағытына шығар жол) қозғалыс шектелді.

    Шығыс Қазақстан облысы

    * Осинов асуында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде қысқы маусым аяқталғанша сақталады.

    Еске салайық, синоптиктер 17 наурызда Қазақстанның 13 облысында ауа райына байланысты ескерту жасады. Елдің басым бөлігін тұман басып, көктайғақ болады.

    Тегтер:
    Жол ережесі ҚазАвтоЖол Жол жабылды Қауіпсіздік
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар