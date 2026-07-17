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    17 шілдедегі сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы төмендеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары нарығындағы сауда-саттық аяқталды.

    17 шілдедегі сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы төмендеді
    Фото: freepik

    17 шілдедегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 469,83 теңге болып, алдыңғы күнмен салыстырғанда 2,24 теңге төмендеді. Ал Ұлттық банктің 17 шілдеге белгілеген ресми бағамы 472,34 теңге болды.

    Kurs.kz мәліметінше, Астанадағы айырбастау пункттерінде доллар 467,00 теңгеден сатып алынып, 474,00 теңгеден сатылып жатыр. Еуроның сатып алу бағамы 534,00 теңге, сату бағамы 544,00 теңге. Ал рубль 5,60-5,90 теңге аралығында.

    Алматыдағы айырбастау орындарында долларды орта есеппен 470,68 теңгеден сатып алып, 472,87 теңгеден сатып жатыр. Еуро бағамы 534,44-542,90 теңге, рубль 5,68-5,82 теңге аралығында.

    Шымкентте долларды орта есеппен 470,28 теңгеден сатып алып, 472,37 теңгеден сатып жатыр. Еуро 537,13-542,54 теңге, ал рубль 5,66-5,74 теңге аралығында.

    Еске салайық, 16 шілдедегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 472,34 теңге болып, 1,81 теңге қымбаттаған еді.

    Доллар Теңге Экономика KASE Ақша
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар