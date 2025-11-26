17 жылдан кейінгі Гонконгтағы ірі өрт: зардап шеккендердің саны артып барады
АСТАНА.KAZINFORM — Гонконгтағы тұрғын үй кешенінде тұтанған өртпен күресу үшін 767 өрт сөндіруші, 400 полиция қызметкері, 128 өрт техникасы және 57 жедел жәрдем көлігі жұмылдырылды. South China Morning Post газетінің хабарлауынша, құтқарушылардың барлық әрекетіне қарамастан, өртті әзірге ауыздықтау мүмкін болмай отыр, деп жазды ТАСС агенттігі.
Соңғы мәліметке сәйкес, олардың ішінде бір өрт сөндіруші бар, 13 адам қаза тауып, 16 адам ауыр жарақаттар мен күйік алған. Өрт Гонконгтың жаңа территориясындағы Тай По ауданында орналасқан «Ван Фук Корт» тұрғын үй кешенінің сегіз биік ғимаратын шарпыды. Жалын мұнараны сән үшін безендірген бамбук ағашына дейін шарпығаны белігі болды. Кешенде шамамен 2 мың пәтер бар, онда 4 мыңға жуық тұрғын тұрады.
Билік өкілдерінің айтуынша, кешен тұрғындарының басым бөлігі қауіпсіз жерге шығарылған. Ресми дерекке сәйкес, 700-ден астам адам ауданда ашылған бес уақытша баспаналарға орналастырылды.
Гонконгтың (Сянганның) Қытай Халық Республикасының арнайы әкімшілік ауданы ретіндегі әкімшілігінің басшысы Джон Ли (Ли Цзячao) өрттен зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсету мәселесіне арналған шұғыл ведомствоаралық кеңес өткізді. Әкімдіктің мәліметінше, Ішкі істер ведомствосы, аудандық басқармалар және әлеуметтік қамтамасыз ету департаменті бірлесіп арнайы штаб құрып, «мұқтаж тұрғындарды уақытша баспаналарға көшіруді ұйымдастырды, сондай-ақ қаза тапқандар мен зардап шеккендердің отбасыларына көмек және психологиялық қолдау көрсетті».
Айта кетейік, Гонконг тұрғын үй кешеніндегі өрт басқа ғимараттарға тарады.