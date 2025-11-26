19:39, 26 Қараша 2025 | GMT +5
Гонконг тұрғын үй кешеніндегі өрт басқа ғимараттарға тарады
АСТАНА.KAZINFORM — Гонконгтағы көпқабатты тұрғын үй кешеніндегі өрттен кемінде төрт адам, оның ішінде бір өрт сөндіруші қаза тапты, деп хабарлайды ТАСС.
Гонконг полициясы мәлімдемесінде өрттің Тай По ауданындағы көпқабатты ғимаратта басталғанын хабарлады.
Қазіргі уақытта өртке бестен төрт қауіптілік деңгейі берілді. Өрт шамамен 4000 тұрғын тұратын тұрғын үй кешеніндегі басқа ғимараттарға тарады.
Өртеніп жатқан ғимараттың айналасындағы бірнеше мұнара бамбук құрылыстарымен безендірілген, бұл өрттің одан бетер өршуіне ықпал етуі мүмкін.
Өрттің себебі әлі хабарланған жоқ. Оқиға орнында өрт сөндірушілер мен жедел жәрдем қызметкерлері жұмыс істеп жатыр.
