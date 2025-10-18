18 қазан. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 18 қазан күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
59 жыл бұрын (1966) - «Астана Тазалық» ЖШС бас директоры Замир Садықұлы САҒЫНОВ дүниеге келді.
Орал облысы Фурманов ауданында туған. Өскемен жол-құрылыс институтын бітірген, инженер-құрылысшы (1990).
Еңбек жолы: Батыс Қазақстан облысы Фурманов ауданы автожолының бригадирі (1991-1994); Батыс Қазақстан облысы Жалпақтал өндірістік-жол учаскесінің бас инженері (1994-1997); Орал «Оралавтодор» мемлекеттік кәсіпорнының бас маманы, Орал (1997-1998); актерлік «Оралавтодор» МКҚК директорының жол пайдалану жөніндегі орынбасары, Орал (1998-1999); «Қазақавтодор» республикалық мемлекеттік кәсіпорны Батыс Қазақстан облыстық филиалының бас инженері, Орал қаласы (1999-2000); Орал қаласындағы Батыс Қазақстан автомобиль жолдары мекемесінің директоры (2000-2001); Орал қаласындағы Батыс Қазақстан облыстық автомобиль жолдары басқармасының бастығы (2001-2002); Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданының әкімі (2002-2004); Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Көлік инфрақұрылымын дамыту комитетінің «Қазақавтодор» РМК бас директорының орынбасары (2005-2006); Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Көлік инфрақұрылымын дамыту комитеті төрағасының бірінші орынбасары (2006); Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Көлік инфрақұрылымын дамыту комитеті төрағасының орынбасары (2006-2007); Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Көлік инфрақұрылымын дамыту комитетінің төрағасы (2007); Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің төрағасы (2007-2014); ҚР Көлік және коммуникация министрлігінің жауапты хатшысы (2014); ҚР Инвестициялар және даму министрінің кеңесшісі (2014-08.2015); ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің жауапты хатшысы (2015-2019); «Жол активтерінің сапасының ұлттық орталығы» МКҚК РМК бас директоры (2019-2024).
2024 жылдың наурыз айынан бастап қазіргі қызметінде.
55 жыл бұрын (1969) «Kazakhmys Copper» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы Эдуард Викторович ОГАЙ дүниеге келді.
Қазақ мемлекеттік аграрлық университетін бітірген.
Еңбек жолын 1992-1996 жылдары кәсіпкерліктен бастады. 1996-1997 жылдары «Қазресурс» АҚ президенті, 1997-2001 жылдары «Петроказ» ЖШС директоры, 2001-2005 жылдары «Қазақмыс» корпорациясы» АҚ атқарушы директоры, 2005-2006 жылдары Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, 2006 жылы «Kazakhmys Pls» корпоративтік даму жөніндегі директоры, «Қазақмыс» хоккей клубының президенті қызметін атқарды. 2011-2014 жылдары «Kazakhmys PLC» директорлар кеңесінің мүшесі, 2006-2016 жылдары «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС басқарма төрағасы, директорлар кеңесінің мүшесі, 2014-2019 жылдары «Қазақмыс Холдинг» ЖШС директорлар кеңесінің төрағасы, 2019-2020 жылдары «Kazakhmys Copper» АҚ бірінші басшысы болды.
2020 жылы «Kazakhmys Copper» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы қызметіне тағайындалды.
«Құрмет» орденінің, ІІІ дәрежелі «Барыс» ордендерінің иегері.
54 жыл бұрын (1971) - ҚР Қарулы күштері Әуе қорғанысы күштерінің қолбасшысы Қайрат Сапарбекұлы ДӘУІТОВ дүниеге келді.
Қостанай облысы, Затобольск қаласында туған. Нижний Новгород жоғары зениттік-зымырандық командалық әуе қорғанысы училищесін «Әуе қорғанысының командалық-тактикалық күштері» мамандығы бойынша бітірген; Кеңес Одағының Маршалы Г.К. атындағы Аэроғарыштық қорғаныс Әскери академиясы. Жуков, «Әскери бөлімдер мен құрамаларды басқару (Әуе күштерінің әуе қорғанысы)» мамандығы; Беларусь Республикасы Әскери академиясының Бас штабының факультеті, «Мемлекеттік және әскери басқару» мамандығы.
Еңбек жолы: зениттік-зымырандық дивизия радиотехникалық батареясының жауынгерлік басқару бөлімінің командирі – экипаждың (көрсеткіш құрылғылар мен тренажер) бастығы; дивизия командирінің қару-жарақ жөніндегі орынбасары - зениттік-зымырандық дивизиялар тобының зениттік-зымырандық дивизиясының радиотехникалық батареясының командирі; зениттік-зымырандық батальонның командирі; Жедел жоспарлау департаменті Жауынгерлік әзірлік басқармасының бастығы; Бас жедел басқармасының бастығы – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әуе қорғанысы күштері Бас қолбасшысы кеңсесі Бас штаб бастығының орынбасары; Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институтының бастығы.
2024 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі қызметінде.
45 жыл бұрын (1980) ҚР Парламенті Мәжілісінің VII шақырылымының депутаты, ҚР Президенті жанындағы Ұлттық құрылтай мүшесі Наталья Григорьевна ДЕМЕНТЬЕВА дүниеге келді.
Ақмола облысының Көкшетау қаласында туған. 2002 жылы Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетін Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша, 2010 жылы А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университетін Педагогика және психология магистрі мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолын 2002 жылы «Көкшетау гуманитарлық-техникалық лицей-мектебі» КММ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып бастады. 2009-2010 жылдары Абай Мырзахметов атындағы «Арна» Көкшетау колледжінде директордың әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары, 2010-2016 жылдары «Көкшетау гуманитарлық-техникалық лицей-мектебі» КММ директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары», 2008-2016 жылдары «Қазақстан» телеарнасында редактор, тележүргізуші (қоса атқарушы) болды. 2016-2021 жылдары – «Көкшетау гуманитарлық-техникалық лицей-мектеп» КММ директоры. 2021 жылы ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі.
2023 жылғы 28 наурыздан бастап – «АМАНАТ» партиясы» ҚБ атынан сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты.
44 жыл бұрын (1981) Қостанай қаласы №2 сотының төрағасы Жасұлан Ермекұлы ҚАБЫШ дүниеге келді.
Ақмола облысының Есіл қаласында дүниеге келді. Ол Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін халықаралық құқық мамандығы бойынша бітірген (2004).
Еңбек жолы: Астана қаласы, Алматы ауданы, №2 аудандық сотының бас маманы-сот отырысының хатшысы (2004-2006); Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс жөніндегі комитетінің банкроттық рәсімдерін бақылау департаментінің No1 бөлімінің бас маманы (2006); «Астана қаласы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы» РМК жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу бөлімінің маманы (2006-2007); Астана қаласы Әділет департаментінің штаттан тыс сарапшысы (2007); Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық сотының судьясы (2009-2014). Солтүстік Қазақстан облысы Ғ.Мүсірепов атындағы аудандық соты төрағасының міндетін атқарушы, төрағасы (2014-2020); Солтүстік Қазақстан облысы Ғ.Мүсірепов аудандық сотының судьясы (2020-2021).
2021 жылдың маусым айынан бастап қазіргі қызметінде.
44 жыл бұрын (1981) ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі Стратегиялық жоспарлау және талдау департаментінің директоры Ғалым Полатұлы ҚҰРМАН дүниеге келді.
Түркістан облысында туған. 2002 жылы М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін қаржы және несие мамандығы бойынша, 2005 жылы Халықаралық гуманитарлық-техникалық университетін заңгер мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: 2003-2005 жылдары ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі Ақпараттандыру және инновациялар саласындағы шығыстарды жоспарлау департаменті Ақпараттандыру және инновациялар саласындағы бюджеттік бағдарламалар басқармасында бөлім жетекшісі, бас маман, 2005-2011 жылдары республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің жиынтық-талдау департаменті мониторинг және ақпараттық қамтамасыз ету секторының консультанты, бас сарапшысы, 2011-2018 жылдары Астана қаласы бойынша тексеру комиссиясының мүшесі, 2018-2019 жылдары Түркістан облысы Жетісай ауданы әкімінің орынбасары қызметін атқарды. 2019 жылы Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясының мүшесі, 2019-2020 жылдары «Нұр Отан» партиясы Орталық аппараты басшысының орынбасары, «Unipak» ЖШС қаржылық кеңесшісі болды. 2021-2022 жылдары «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КеАҚ басқарма төрағасының міндетін атқарушы.
2024 жылдың ақпан айынан бастап қазіргі қызметінде.
«ҚР тәуелсіздігіне 25 жыл» медалімен, ІІІ дәрежелі «Қаржы сақшысы» төсбелгісімен марапатталған.