    13:24, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    18 жастағы Әмір Омарханов әлемдік рейтингіде тағы бір үздік көрсеткішіне қол жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM — Кәсіби теннисшілер қауымдастығы (ATP) жаңартылған рейтингіні жария етті.

    Әмір Омарханов Тунистегі турнирдің 1/8 финалына жолдама алды
    Фото: ҰОК

    Қазақстандықтардан Александр Бублик — 11, Александр Шевченко 95-орнын сақтады.

    Сондай-ақ Дмитрий Попко (223), Тимофей Скатов (239), Бейбіт Жұқаевтың (280) нәтижелері өзгермесе, Денис Евсеев 371-ден 370-ке ауысты.

    18 жастағы Әмір Омарханов өткен аптада 1 100-ден 859-сатыға көтеріліп, әлемдік рейтингідегі өзінің үздік көрсеткішіне қол жеткізген еді. Бұл жолы ол тағы бір жеке рекордын тіркеп, бірден 828-орынға (+31) көтерілді.

    Сонымен қатар Григорий Ломакин 961-ден 922-ге жоғарылады. 

    Әйелдер арасында WTA рейтингісінде Елена Рыбакина 5-орында қалса, Юлия Путинцева 72-ден 71-ге, Зарина Дияс 284-тен 283-ке қайта шықты. Жібек Құламбаева 334-тен 340-қа төмендеді. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық жас теннисшінің Үндістанда қатарынан екі турнирде топ жарғанын жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    Спорт Рейтинг Әмір Омарханов Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
