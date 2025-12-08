18 жастағы Әмір Омарханов әлемдік рейтингіде тағы бір үздік көрсеткішіне қол жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM — Кәсіби теннисшілер қауымдастығы (ATP) жаңартылған рейтингіні жария етті.
Қазақстандықтардан Александр Бублик — 11, Александр Шевченко 95-орнын сақтады.
Сондай-ақ Дмитрий Попко (223), Тимофей Скатов (239), Бейбіт Жұқаевтың (280) нәтижелері өзгермесе, Денис Евсеев 371-ден 370-ке ауысты.
18 жастағы Әмір Омарханов өткен аптада 1 100-ден 859-сатыға көтеріліп, әлемдік рейтингідегі өзінің үздік көрсеткішіне қол жеткізген еді. Бұл жолы ол тағы бір жеке рекордын тіркеп, бірден 828-орынға (+31) көтерілді.
Сонымен қатар Григорий Ломакин 961-ден 922-ге жоғарылады.
Әйелдер арасында WTA рейтингісінде Елена Рыбакина 5-орында қалса, Юлия Путинцева 72-ден 71-ге, Зарина Дияс 284-тен 283-ке қайта шықты. Жібек Құламбаева 334-тен 340-қа төмендеді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық жас теннисшінің Үндістанда қатарынан екі турнирде топ жарғанын жазған болатынбыз.