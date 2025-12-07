Қазақстандық жас теннисші Үндістанда қатарынан екі турнирде топ жарды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші Альбина Кәкенова 18 жасқа дейінгілер арасында Үндістанда өткен екі ITF Juniors 100 турнирінде чемпион атанды.
А.Кәкенова алдымен тағы бір қазақстандық Сәтима Төрегенмен бірге жұптық сында Нью-Дели додасында үздік шықты.
Онда қазақстандық дуэт финалда ресейліктер Ксения Ахрамеева – Ева Колядинаны 6:4, 6:4 есебімен тізе бүктірді.
Альбина Кәкенова жекелей сында Пуне қаласында өткен жарыста қарсылас шақ келтірмеді.
Альбина сенбі күні соңғы бәсекеде үндістандық Диа Рамешті 6:2, 6:0 есебімен ойсырата ұтты.
Альбина да, Сәтима да 17 жаста.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын алғаш рет қазақ теннисшісінің Майами турнирінің жартылай финалына шыққанын жазған болатынбыз.
Сондай-ақ қазақстандық теннисші Үндістандағы жарыста финалға дейін жетті.