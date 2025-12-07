KZ
    02:13, 07 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстандық жас теннисші Үндістанда қатарынан екі турнирде топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші Альбина Кәкенова 18 жасқа дейінгілер арасында Үндістанда өткен екі ITF Juniors 100 турнирінде чемпион атанды.

    Альбина Какенова
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    А.Кәкенова алдымен тағы бір қазақстандық Сәтима Төрегенмен бірге жұптық сында Нью-Дели додасында үздік шықты.

    Онда қазақстандық дуэт финалда ресейліктер Ксения Ахрамеева – Ева Колядинаны 6:4, 6:4 есебімен тізе бүктірді.

    Альбина Кәкенова жекелей сында Пуне қаласында өткен жарыста қарсылас шақ келтірмеді. 

    Альбина сенбі күні соңғы бәсекеде үндістандық Диа Рамешті 6:2, 6:0 есебімен ойсырата ұтты.
    Альбина да, Сәтима да 17 жаста.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын алғаш рет қазақ теннисшісінің Майами турнирінің жартылай финалына шыққанын жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ қазақстандық теннисші Үндістандағы жарыста финалға дейін жетті

    Ғайсағали Сейтақ
