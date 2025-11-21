KZ
    11:05, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    18 жастағы Әмір Омарханов Тунистегі турнирдің ширек финалына шықты

    ОРАЛ. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің ширек финалына жолдама алды.

    Әмір Омарханов
    Фото: Қазақстан теннис федерациясы

    АТР рейтингісінде 1115-орындағы Ә.Омарханов екінші айналымда әлемнің 634-ракеткасы, ресейлік Игорь Кудряшовқа тап келді.

    Қарсыласының рейтингіде жоғары тұрғанына қарамастан, Әмір жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген теннисшіні 6:2, 6:4 есебімен жеңді.

    Әмір Омарханов жартылай финалға шығу үшін әлемнің 847-ракеткасы, испаниялық Хорхе Планспен таласады.

    Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 297-сатыдағы Зарина Дияс Такасаки (Жапония) ITF W100 турнирінің жартылай финалынан тыс қалды. Ол ширек финалда әлемнің 181-ракеткасы, жапониялық Химено Сакацумеге жол берді – 2:6, 2:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Заңғар Нұрланұлының Мысырдағы жарыста сенсация жасап, ширек финалға шыққанын жазған едік.

     

