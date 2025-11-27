18 жастағы теннисші Әмір Омарханов жеңіс сериясын 7 матчқа жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің ширек финалына шықты.
Өткен аптада Монастирдегі дәл осындай жарыста қатарынан бес кездесуін жеңіспен аяқтаған Қарағанды теннис мектебінің түлегі кәсіби жолында алғаш рет ITF титулына ие болған еді.
Сол табысы нәтижесінде ATP рейтингісінде 1 115-тен 1 100-орынға көтерілген болатын.
Әмір сәрсенбі күні алғашқы айналымда бельгиялық Луис Херманды 6:3, 7:5 есебімен тізе бүктірді.
Бейсенбіде швейцариялық Ноа Лепесті тас-талқан етті — 6:4, 6:0.
Осылайша, өткен аптаны қосқанда, Әмір қатарынан жеті кездесуін жеңіспен тәмамдап отыр.
Әмір Омарханов жартылай финалға шығу үшін әлемнің 890-ракеткасы, үндістандық, 21 жастағы Чираг Духанмен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Әмір Омархановтың кәсіби жолында алғашқы титулына қол жеткізгенін жазған едік.
Сондай-ақ Исламабад турнирінде Денис Евсеев бір күнде екі кездесуін жеңіспен түйіндеді.