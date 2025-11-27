KZ
    23:15, 27 Қараша 2025 | GMT +5

    18 жастағы теннисші Әмір Омарханов жеңіс сериясын 7 матчқа жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің ширек финалына шықты. 

    18 жастағы теннисші Әмір Омарханов жеңіс сериясын 7 матчқа жеткізді
    Фото: ҚТФ

    Өткен аптада Монастирдегі дәл осындай жарыста қатарынан бес кездесуін жеңіспен аяқтаған Қарағанды теннис мектебінің түлегі кәсіби жолында алғаш рет ITF титулына ие болған еді.

    Сол табысы нәтижесінде ATP рейтингісінде 1 115-тен 1 100-орынға көтерілген болатын. 

    Әмір сәрсенбі күні алғашқы айналымда бельгиялық Луис Херманды 6:3, 7:5 есебімен тізе бүктірді. 

    Бейсенбіде швейцариялық Ноа Лепесті тас-талқан етті — 6:4, 6:0.

    Осылайша, өткен аптаны қосқанда, Әмір қатарынан жеті кездесуін жеңіспен тәмамдап отыр. 

    Әмір Омарханов жартылай финалға шығу үшін әлемнің 890-ракеткасы, үндістандық, 21 жастағы Чираг Духанмен таласады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Әмір Омархановтың кәсіби жолында алғашқы титулына қол жеткізгенін жазған едік.

    Сондай-ақ Исламабад турнирінде Денис Евсеев бір күнде екі кездесуін жеңіспен түйіндеді.  

    Тегтер:
    Спорт Әмір Омарханов Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
