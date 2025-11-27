Исламабад турнирі: Денис Евсеев бір күнде екі кездесуін жеңіспен түйіндеді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 404-ракеткасы Денис Евсеев жекелей сында Исламабад (Пәкстан) челленджер турнирінің ширек финалына шықты.
Жарыстың 4-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші екінші айналымда пәкстандық Музаммил Муртазаны ойсырата ұтты — 6:1, 6:0.
Небәрі 44 минутқа созылған бәсекеде Евсеев 2 эйспен бірге 10 брейк-пойнттың алтауын өз есебіне жазды.
Денис Евсеев ширек финалға шығу үшін әлемдік рейтингіде 584-орында тұрған швейцариялық Йохан Никлеспен таласады.
Сонымен қатар жұптық сында доданың 4-ракеткасы болып тіркелген Денис Евсеев чехиялық Доминик Паланмен бірге бүгін тағы бір кездесуін сәтті өткізді.
Қазақстандық-чехиялық жұп ширек финалда болгариялық Динко Динев — аустриялық Маттиас Уйвариді 6:4, 6:2 есебімен тізе бүктірді.
Осылайша, жартылай финалға шыққан Денис Евсеев — Доминик Паланның келесі қарсыластары кейін анықталады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Денис Евсеевтің Пәкстандағы челленджер турнирінің ширек финалына шыққанын жазған едік.