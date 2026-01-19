19 қаңтар. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 19 қаңтар күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
60 жыл бұрын (1966) Қазақстан Республикасы Қарулы күштері жоғары қолбасшылығының өкілі, генерал-лейтенант Мүсілім Мұхтарұлы АЛТЫНБАЕВ дүниеге келді.
Қарағанды қаласында туған. 1987 жылы Ставропольдегі ұшқыштар мен штурмандарға арналған жоғары әскери авиация мектебін бітірді. 1995 жылы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті институтының курстарын оқыды, 1998 жылы Ресей Федерациясы қорғаныс министрлігінің әскери дипломатиялық академиясында білім алды. 2004 жылы АҚШ қарулы күштерінің ұлттық қорғаныс университетінде оқыды.
1987-1996 жж. Дива жауынгерлік авиациялық полкінің басқару пунктінің жауынгерлік бақылау офицері. Әуе қорғанысы, басшылықтың бағыттау пунктінің штурманы, әуе қорғанысы корпусының басқару пунктінің жауынгерлік басқару тобының басшылығының аға штурманы болды. 1996-1998 жылдары — Академия студенті. 1998-2006 жылдары Қазақстандағы АҚШ елшілігінің әскери атташесінің көмекшісі, 2006-2007 жылдары ҚР қорғаныс министрлігі штаб бастықтары комитеті төрағасының орынбасары, 2007-2009 жылдары ҚР қорғаныс министрлігінің бас әскери инспекциясының бастығы, 2009-2010 жылдары командирдің бірінші орынбасары — штаб бастығы, 2010-2013 жылдары ҚР қарулы күштері «Астана» аймақтық қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы болған. 2013-2016 жылдары ҚР қарулы күштері бас штабы бастығының орынбасары, 2016-2017 жылдары ҚР қауіпсіздік кеңесінің әскери қауіпсіздік және қорғаныс бөлімінің бастығы, 2017-2020 жылдары ҚР қорғаныс министрінің орынбасары қызметін атқарған.
ІІ дәрежелі «Айбын» орденімен (2007), ІІ дәрежелі «Даңқ» орденімен, тоғыз медальмен марапатталған.
53 жыл бұрын (1973) Ұлытау облысы Ұлытау ауданының әкімі Аманжол Батырбекұлы МЫРЗАБЕКОВ дүниеге келді.
Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, Ұлытау ауылында туған. 1995 жылы Жамбыл гидромелиарация құрылыс институтын, 2013 жылы Қазақстан-Ресей университетін бітірген.
Еңбек жолы: 1995 жылы Жезді аудандық комиссариаты 1-ші бөлім бастығының аға көмекшісі, 1997-2005 жылдары Ұлытау ауданы әкімі аппараты әкімінің көмекшісі, бас маман, бөлім меңгерушісі, 2005-2007 жылдары Ұлытау аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы, 2007-2017 жылдары Ұлытау ауданы әкімі аппаратының басшысы, Ұлытау ауданы әкімінің орынбасары, 2017-2021 жылдары «Ұлытау ауданының жер қатынастары бөлімі» және «Ұлытау ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ басшысы, 2021-2022 жылдары Ұлытау аудандық мәслихатының хатшысы болып қызмет атқарған.
Қазіргі қызметін 2022 жылдың қазан айынан бері атқарып келеді.
47 жыл бұрын (1979) ДСҰ және халықаралық экономикалық ұйымдар жанындағы Қазақстан Республикасының тұрақты өкілі Қайрат Қалмақаметұлы ТӨРЕБАЕВ дүниеге келді.
Алматы қаласында туған. Қазақ мемлекеттік басқару академиясын бітірген, халықаралық экономист; Берн университетінің Дүниежүзілік сауда институты, халықаралық құқық және экономика магистрі.
Еңбек жолы: 1997-2001 жылдары жеке құрылымдарда жұмыс істеді. 2001-2009 жылдары ҚР СІМ валюта-қаржы департаменті жоспарлау бөлімінің жетекші маманы, ҚР СІМ және Қазақстан Республикасының Үндістан Республикасындағы Елшілігінде түрлі лауазымдарды атқарды. 2011-2012 жылдары Азия Даму Банкінің Орталық Азия өңірлік ынтымақтастық бағдарламасының үйлестірушісі, 2012 жылы ҚР СІМ Сыртқы экономикалық саясат департаментінің бірінші хатшысы, 2012-2013 жылдары ҚР Экономикалық даму және сауда министрі хатшылығының кеңесшісі, 2013 жылы ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің Халықаралық ынтымақтастық департаменті директорының орынбасары болып қызмет атқарған. 2013-2014 жылдары ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің Халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры, 2014-2019 жылдары ҚР ҰЭМ халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры, 2019 жылы ҚР ҰБ халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры болып қызмет етті.
2025 жылдың наурыз айынан бастап қазіргі қызметінде.
39 жыл бұрын (1987) Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің төрағасы Данияр Ғалымұлы ТҰРҒАМБАЕВ дүниеге келді.
Ол Мемлекеттік аграрлық университетті аң аулау және аң шаруашылығы мамандығы бойынша, ал Д. Қонаев атындағы университетті қаржы және құқық мамандықтары бойынша бітірген.
Еңбек жолы: Алтын-Емел мемлекеттік ұлттық табиғи саябағында маман; орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі саласында; Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Көлсай Көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи саябағының директоры; Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті төрағасының орынбасары (2021- 2024).
2024 жылдың ақпан айынан бастап қазіргі қызметінде.